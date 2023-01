El alcalde de La Victoria tiene tres días para apelar decisión del JNE. | Fuente: Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió a trámite el proceso sancionador contra el alcalde de La Victoria, George Forsyth, por supuestamente realizar campaña electoral.

De acuerdo con la resolución emitida este sábado, el ente nacional indicó que el burgomaestre violó la "neutralidad electoral" al realizar campaña en los plazos aún prohibidos.

"Ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad o a cualquiera de sus dependencias puede aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique", se lee en la resolución.

De acuerdo con la investigación de la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE), las publicidades referidas fueron reportadas a través de la red social de Facebook.

El JNE indicó que ninguno de estos avisos ha sido retirado ni reportado "y aparece en la publicidad estatal la imagen, nombre y cargo del titular de la Municipalidad Distrital de La Victoria".

Tras la admisión del proceso, Forsyth Sommer tendrá tres días para realizar sus descargos sobre los anuncios publicitarios.

CANDIDATURA

Hace dos días, Forsyth fue consultado sobre su inscripción en el partido Restauración Nacional, confirmada el pasado miércoles. Al respecto, el alcalde señaló que, mientras continúe en su puesto, no hablará sobre temas políticos en el marco de las elecciones 2021.

“No estamos haciendo ninguna propaganda electoral, yo no soy candidato. (…) No corresponde ahora hablar de temas electorales. No conviene por la transparencia”, señaló a la prensa.

NUESTROS PODCAST

Recta final del calendario pre-electoral (Las cosas como son)

Necesitamos más que nunca que la campaña electoral nos permita saber quiénes tienen una esperanza que proponer al país y quiénes entran a la política guiados por motivaciones subalternas.

