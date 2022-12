Fue atropellado por cargador municipal en V.E.S y familia denuncia que nadie se hace cargo de gastos médicos

La cuñada de la víctima comentó que la municipalidad no se hace cargo de los pagos. | Fuente: RPP Noticias

La familia de un hombre que fue atropellado por un cargador frontal de la Municipalidad de Villa El Salvador denunció este martes desinterés por parte de esta institución para hacerse responsable con los gastos médicos de la víctima que quedó gravemente herida.

El accidente sucedió el pasado 5 de agosto, cuando Carlos Antonio Corzo Rivera, de 39 años, fue atropellado por la maquinaria municipal que le pasó por encima de las piernas. Al respecto, su cuñada Silvana Fuentes comentó a RPP Noticias que, tras el atropello, el conductor del cargador no le brindó ayuda y la víctima fue llevada una hora y media después a un hospital.

Atención médica y gastos

Explicó que en el hospital tuvieron que operar de emergencia a Corzo Rivera y que su cadera y pelvis terminaron muy dañadas luego del accidente. En esa línea, acusó que la Municipalidad no se ha hecho cargo de los pagos correspondientes.

“Me indigna que la Municipalidad hasta ahora no se hace responsable del caso ni siquiera van a ver algo. Necesitamos unos implantes para operarlo de emergencia. Aproximadamente, nosotros habremos gastado de nuestro bolsillo unos 5,000 o 15,000 soles, la verdad es que ya perdí la cuenta porque los gastos salen y salen a diario”, sostuvo.

“El doctor me dijo que si no se le opera pronto, él puede hacer una hemorragia y una infección hacia adentro que puede ser fatal y por eso es la urgencia de los materiales”, agregó.

Conductor no pasó dosaje etílico

El abogado de la familia Manuel Odiana también denunció irregularidades al momento de hacer la denuncia ante la Comisaría de Villa El Salvador, pues según explicó el accidente se produjo a las 8:30 de la mañana y el presunto responsable se acercó a la comisaría a dar su descargo a las 7 de la noche y que no pasó dosaje etílico.

“Indigna este caso por la desidia de la Municipalidad, por el abandono que hace el conductor. Inexplicablemente, la Fiscalía Penal de Turno de Villa El Salvador al señor lo dejó en libertad, imagino que debe ser por influencia de la Municipalidad de Villa el Salvador”, dijo.

“No pasó dosaje etílico y, si lo pasó después de doce horas, no tiene ningún sentido; porque máximo son cuatro horas. No sabemos si en realidad es el mismo conductor, no sabemos si es la persona que causó el daño. La verdad que acá hay mucho para especular”, sostuvo.

Te sugerimos leer