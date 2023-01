María Soledad Olivares | Fuente: YouTube - 24 Horas

La discusión entre una mujer identificada como María Soledad Olivares Baca y el conserje del condominio ubicado en la cuadra tres del jirón “Las Uvas”, en Surco, terminó en una serie de insultos racistas y clasistas vertidos en contra del trabajador.

“Cholo de m... Tú eres un cholo retaco que ni siquiera haces tu función. Me retiro cuando me da la gana eres un cholo de mi... Pobre diablo. Eres un pobre diablo. Mira cómo terminas de conserje toda tu vida. Qué triste ¡Soy más que tú! Porque tengo un poco más cerebro para ser algo más que tú”, se escucha gritar a la mujer en un video que se viralizó en redes sociales.

En respuesta, el conserje le explicó que no podía ir a reclamarle al vecino que baje el volumen de la música, pues existía un protocolo que debía seguir, en consecuencia la mujer continuó gritándole, justificándose en que se encontraba ejerciendo su derecho.

“No tengo por qué venir a pedir que bajen el volumen porque esa es tu función y para eso te pagan. así que yo no voy a decirte acá para ver si puedo subir porque estoy ejerciendo mi derecho”, aseguró.

Vecinos del condominio conversaron con Latina y condenaron el acto de discriminación. Además, pidieron que María Soledad Olivares Baca pida disculpas públicas al trabajador que humilló.

LA DEFENSORÍA SE PRONUNCIA

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo aseguró que asistirán al conserje con la denuncia penal que interpondrá en contra de la mujer que lo agredió verbalmente, por el delito de injuria con agravante de discriminación. El delito en cuestión se paga hasta con cuatro años de prisión efectiva.

LA MUJER “SE DISCULPA”

En entrevista con 24 horas, Olivares negó que sea una persona racista. “Yo me disculpo si es que han pensado que soy déspota o que soy una persona que se cree más. Es más, me creo menos que mucha gente y no considero que por raza la gente sea unos más que otros y menos por situación laboral”, indicó.

Además, agregó que utilizó la palabra “cholo” porque no se trata de un insulto racista, pues ella también es un “poco” chola. “Yo no soy racista, yo no considero que la palabra cholo es una mala palabra, yo creo que no es un insulto. Deberíamos sentirnos orgullosos los que son así porque realmente no es un insulto. Solamente que lo que vino después, el ‘de mi…’, está mal, se nota fuerte. (…)“Me parece que hay un poco se sensibilidad respecto a este asunto del racismo. Se ha visto así pero yo no he querido ser racista, tengo muchos amigos así y yo también me considero un poco, ¿porque qué es cholo? Una mezcla de razas”, explicó.

