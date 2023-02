Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que este sábado, 8 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 8 de mayo

ANCÓN 08:30 – 18:30

ASOC DE PROD INDUSTRIALES PECUARIOS DE ANCON MZ A, B, C, D, E, F, G, K, AHM PROP SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ D, G, S, L, M, P, R, P.I DE ANCON MZ A, M, N, K, S1, I, U, F, J02, L02, R, S, O, Q, J, URB POPULAR CALICHERA II MZ A, C, D, F, G, H, URB LOS JAZMINES MZ C, D, AHM LAS PALMERAS MZ E, AHM POP LAS PALMERAS DE ANCON MZ D, AV LOS RADARES MZ I2, ASOC PRO CASA HUERTA E IND PECUARIOS SAN PEDRO DE ANCON, MZ A, B, C, D, E, F, G, AHM LAS ESTERAS II MZ C, CIUDAD INDUSTRIAL CENTRO PILOTO MZ K2, ASOC DE VIV LOS PIURANOS MZ D, AHM LA CALICHERA MZ C, D, E, F

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 19:00

A.H. BOCANEGRA FRATERNIDAD MZ. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, F16, A.H. BOCANEGRA MZ. D1, D2, D3, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F15, F16, AHM.BOCANEGRA S: III MZ. D1, D2, D3, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, APURIMAC CDRA. 38, 39, 40, 41, AREQUIPA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, AV E. FAUCETT CDRA 34 ESQ CA PABLO CHAVEZ, AV FAUCETT CRUCE PSJE SANTA ROSA SED 6428 MZ K URB. AEROPUERTO, AV FAUCETT ESQ AV JORGE CHAVEZ, AV LIMA CDRA.40, 41, AV MARIATEGUI EQ QUILCA PJ AEROPUERTO CALL, AV OMICRON CRUCE CON QUILCA, AV PERU CDRA 40 ENTRE JR TRUJILLO Y JR CHICLAYO, AV PERU CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, AV QUILCA CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, AV SALAVERRY Y AV LIMA 1, AV. FAUCETT ESQ. QUILC 0, AVENIDA PERU [URB.-PERU] ESQ HUANCAYO Y HUAR, AVENIDA PERU [URB.- PERU] ESQ HUANCAYO Y HUAR, AYACUCHO CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, CA JUPITER CDRA.1, CA MARTE CDRA.1, CA MERCURIO CDRA. 1, 3, 4, CA RICARDO PALMA CDRA. 1, 2, 3, CA SATURNO CDRA. 1, 2, CA URANO CDRA.1, CALLE 1 DIAGONAL FTE A MZ/F PJ.AREOPUERTO, CALLE MIGUEL GRAU CDRA.1, 3, CALLE NEPTUNO CDRA. 1, 2, CHICLAYO CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, CUZCO CDRA. 38, 39, 40, 41, HUANCAVELICA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, HUANUCO CDRA. 38, 39, 40, 41, HUARAZ CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, ICA CDRA. 39, 40, 41, ICA ESQ TRUJILLO 4000 4A ETP S M P AV PERU - URB. PERU, ICA ESQ TRUJILLO 4002 MZ 43 LT 10 SM PORRA - URB. PERU, JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA, 1, JR HUANCAYO CDRA. 6, 7, JR JUNIN CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, JR MOQUEGUA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, JR SALAVERRY CDRA. 4, 5, 6, 7, JR SANTA ROSA CDRA.1, JR TRUJILLO CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, JR TRUJILLO S/N COSTADO LOTE 765, PARQUE JUAN PABLO II CDRA.1, PASCO CDRA. 39, 40, 41, 42, TACNA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, URB. AEROPUERTO II MZ. F, G, URB. AEROPUERTO MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, URB. PERU 4TA. ZONA, URB. PERU 5TA. ZONA, URB. PERU.

PUENTE PIEDRA 12:00 – 16:00

A.H. LADERAS DE CHILLON MZ. D, H, I, J, AV 15 JUNIO (FTE MZ J LT1) P.J. LADERAS DE CHILLON I EXPLANADA MZ M1 - P.J. LADERAS, AV PRINCIPAL FTE LOTE 20 MZA J A.H LAS LADERAS DE CHILLON, S/NOMBRE-29995 M I - L 38 A.H. LADERAS DE CHILLON, AV 15 DE JUNIO JTO A.

CALLAO 11:00 – 16:00

ARICA CDRA.3, AV ALMIRANTE GRAU CDRA. 12, 13, 14, AV MIGUEL GRAU / JR VIGIL C-19, AV. ALMIRANTE GRAU 1406 ESQ. FRANCISCO, BUENOS AIRES CDRA. 12, 13, CALIFORNIA CDRA.3,4, COLINA CDRA. 1, 2, JIRON FRANCISCO BOLOGNESI URB.- PLAYA RI, JR ARICA / JR CALIFORMIA C18, JR FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 2, JR VIGIL CDRA. 3, 4, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRA. 2.

LA PUNTA 05:00 – 15:00

AGUSTIN TOVAR ESQ. MEDINA - C.R. LA PUNTA, AV GRAU CDRA. 0, AV GRAU CON MALECON TOVAR ADOSADO, AV GRAU CUADRA O Y MALECON PARDO, AV. BOLOGNESI CON MALECON PARDO, AVENIDA CRNL. FRANCISCO BOLOGNESI 27 C.R. LA - C.R, BOLOGNESI CDRA.0, CA CMDTE. JUAN FANNING 80 DPTO 201, CALLE PARQUE DOS DE MAYO 20, ESC.NAVAL-COMD.FANNING, FANNING CDRA. 0, GAMARRA CDRA. 0, MA PARDO ENTRADA A CA. FANNING (ILUM) FTE ESCUELA NAVAL - MA PARDO FRENTE A SKATE PARK S/N ADOSADO, MALECON PARDO (POSTE DE GRAN ALTURA) - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO 4- D - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO 4-A - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO 4-C LA PUNTA - C.R. LA PUNTA, MALECON PARDO CDRA.S/N, 1, 3, 4, OTROS ENTRE MALECON PARDO Y AV GRAU CUADRA 0 LA PUNTA CALLAO, PS DOS DE MAYO (ALUMBRADO ORNAMENTAL) CDRA 1, 2.

