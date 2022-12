Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este viernes y sábado, 4 y 5 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 4 de junio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AMPL AZCARRUZ BARR. EL PUEBLITO MZ. T, ASOC DE PROP VIV DE SAN JUAN DE LURIGANCHO MZ B, ASOC EL CARMEN DEL MERCAD PTO 43, ASOC. DE POBLADORES DE SAN JUAN MZ B, ASOC. POBLADORES LURIGANCHO BAJO MZ A, B, C, D, D1, AV LURIGANCHO CASA 28, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 7, 9, AV. PROC.DE LA INDEP. -COST POZO SEDAPAL, AV LURIGANCHO CDRA 1, 4, BARR. EL PUEBLITO MZ. A, B, C, D, CA LOS LIQUENES / CA ARTEMISAS SUB LT 6-1 FUNDO AZCARRUZ – FUNDO, CA SANTA LUISA CDRA 7, 8, JR. LAS NEPENTAS DPTO A MZ R LT 06 URB. SAN, JR. PLZA. PRINCIPAL - MZ. A / LT. 01, LAS ARTEMISAS S/N ESQ.LOS FILOPIOS, LAS HEBEAS MZ B, LAS NEPENTAS CDRA 2 LOS MIRABLES CDRA 9, MZ B LT 4 APV.POBLADORES SJLPLAZA PRINC - BARR. EL PUEBLITO, MZ R LT 07 LAS NEPENTAS CDRA 1 EX LOS FI, OTROS TERRENO N°3 M D-1 - L 1 -, P.DE ARMAS DE LURIGANCHO LT.13. - BARR. EL PUEBLITO, PL PRINCIPAL DE S.J.L. M A - L 4, PLAZA DE ARMAS CDRA 1, PLAZA PRINCIPAL CDRA 1, PLAZA PRINCIPAL MZ A LT 4-A, PP JJ LURIG-SJ LURIG - PJE DOS CASA 1, 6, 9, PROC.INDEPEND. EQ TANQ.AGUA-AZCARRUNZ, PS SAN JUAN CDRA.1, URB. AZCARRUNZ BAJO MZ T, URB. SAN SILVESTRE MZ B, R, T.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

AV 13 DE ENERO CDRA 14, 15, 16, 17, 18, 19, LAS GRAVAS CDRA 17, JR CAOLIN MZ B, JR HIERRO CDRA 5, MAS MAQUINARIAS CDRA 2, CA LAS LAJAS CDRA 3, 4, 5, JR LOS OPALOS MZ 3, CDRA 17, URB INCA MANCO CAPAC I MZ FIV, JIV, M IV, HIV, URB INCA MANCO CAPAC MZ E, JR LOS PIRITAS CDRA 19, JR LOS DIAMANTES CDRA 14, 15, 16, 17, 18, 19 URB LAS FLORES 78 MZ E, G, P, Q, JR LAS PERLAS CDRA 18, AV LAS PERLAS CDRA 2, AV SANTA ROSA DE LIMA NORTE CDRA 16, JR LOS GRANITOS CDRA 2, MARMOL CDRA 4, JR LOS ZAFIROS CDRA 17, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 16, 17, MANCO CAPAC 2ETP 3FSE MZ K-III, I-III, LL-III, M-III, N-III, U-III, F-III, J-III, T-III, O-III, G-III, Ñ-III, R-III, ASOC DE VIV LA BASILICA MZ A, B, C, D, E, F, G, JR LOS TERRAZOS CDRA 17, ASOC DE VIV SOL DE ZARATE MZ A, B, C, D, ASOC DE VIV SAN JORGE MZ A, B, C, D, E, F, ASOC DE VIV CHAVIN DE HUANTAR A, B, C, D, E, AV JARDINES ESTE CDRA 4, AV TRES MZ T-III, ASOC DE VIV SAN MARCOS MZ F, JR LOS CINCELES CDRA 3, CA LOS ZAFIROS CDRA 17, JR LAS DRUSAS CDRA 2, 3, JR LAS BARITINAS CDRA 4, JR LOS RUBIES CDRA 17, CA FLOSFERRI CDRA 6, JR LAS CERECITAS MZ K 3, AV JARDINES ESTE MZ C, ASOC DE VIV SAN JUAN I MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, JR LAS MICAS CDRA 3, AV SANTA ROSA ASOC. INCA MANCO CAPAC 3RA. ETAP MERCADO 3, 4, 5, 6.

LOS OLIVOS 08:30 – 17:30

AV SANTA ELVIRA CDRA 62, 63, AV SANTA ELVIRA PSTO 22 MZ N2 LT 02, AV. E S/N MZ E LT 47, CA 12 MZ C, E URB SAN ELIAS, JR POLONIA MZ C LT 05, URB. SAN ELIAS MZ C LT 2, 3, E LT 3, 36, 41, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, MERCADO SANTA LUISA 2DA ETAPA, MZ 2-0 LT 1 AV CENTARL Y AV STA ELVIRA, ASOC. PROP URB SAN ELIAS MZ E LT 44, PARC.H. PRO 3ER SECTOR MZ E LT 37, 40, STA ELVIRA MZ 2, 2-O, E.

INDEPENDECIA 08:00 – 18:00

AH SAN JUAN DE DIOS MZ A, B, B8, C, D, D1, D2, E, F, F1, G, G1, H, I, I1, J, J1, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S1, T, T1, Y1, U, V, V1, X, PJ SAN ALBINO MZ M, N, L, Ñ, CA LOS MENBRILLOS CDRA 1, PJE FLORENLANDIA CDRA 1, LOS SAUCES CDRA 1, JAZMINES CDRA 2, 3, 4, LAS LUCUMAS CDRA 1, CA LAS VIOLETAS CDRA 2, LOS ARRAYANES CDRA 1, LOS PINOS CDRA 7, LAS MAGNOLIAS CDRA 1, LAS AZALEAS CDRA 1, LOS GRANADOS CDRA 3, LOS PALTOS CDRA 2, LOS LAURELES CDRA 2, LOS PENSAMIENTOS CDRA 2, 3, CA LAS ROSAS MZ U1, AV LAS CASTAÑAS CDRA 1, CA TULIPANES CDRA 1, LAS ADELFAS CDRA 1, LAS CHIRIMOYAS CDRA 1, LAS CAMELIAS CDRA 1, LAS SANDIAS CDRA 1, LOS ALPISTAS CDRA 1, LAS HORTENCIAS CDRA 1, LAS FRESAS CDRA 1, ROBLES CDRA 1, LOS GUAYABOS CDRA 1, LOS ROSALES CDRA 1, LAS VIOLETAS CDRA 6, LOS GERANIOS CDRA 1, LOS MANZANOS CDRA 1, JR LOS PALTOS CDRA 1, JR LOS MEMBRILLOS , CA LAS GARDENIAS CDRA 1, CA LAS CAMELIAS CDRA 1, CA LAS MANDARINAS CDRA 1, A.H. CMTE 18 AMPL S. J. DE DIOS MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. CMT Nº20 AMPL DE SAN JUAN DE DIOS ERMITAÑO ALTO MZ L2, PSJ JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1, LOS MIRTOS CDRA 1, PJS JUNIN MZ E2, AV LOS SAUCES CDRA 3, CA APURIMAC MZ J2, PSJ EL CONDOR MZ M, AV LAS GLADIOLAS CDRA 1, LAS GUINDEAS CDRA 5, LOS FICUS CDRA 6, CA LAS AZALIAS CDRA 1, JR CAJAMARCA MZ Z3, AV GERARDO UNGER CDRA 32, LOS JAZMINES CDRA 2, CA MARACUYA MZ C, CDRA 1.

ANCÓN 08:30 – 16:30

ASOC. POPULAR LA VARIANTE DE ANCON MZ 73, 84, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141A, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, ASOC. POPULAR LAS LOMAS DE ANCON MZ 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 89, 90.

HUARAL 08:00 A 13:00

Calle Derecha cuadra 03, Ca. Benjamin Vizquerra, Ca. Luis Colan; ubicados en el distrito de Huaral.

HUARAL 08:30 A 17:30

Camino A Huando, Av. Huando, Alameda Huando, Lotiz. Las Delicias, Av. Huando Ex. Cooperativa, Sct. Milagro Bajo Huando, Ca. Los Tulipanes, Hab. Urb. El Portal De Huando, Av. Milagro Bajo; ubicados en el distrito de Huaral.

Sábado 5 de junio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00

P.J. HUASCAR SECTOR B MZ. 142, 143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 150, A.H. UPIS DE HUASCAR MZ. 137, 142, 143, 147, 148, A.H MERCADO CENTRAL PACHACUTEC MZ. D.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

ASOC. DE PROP SR DE LA SOLEDAD TAMBO INGA MZ. F, ASOC. DE PROP. DE VIV. LOS NARANJOS MZ. A, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIV LAS FLORES DE PUENTE PIEDRA MZ. A, B, ASOC.SR DE LOS MILAGROS MZ. A, B, AV LAS TORRES CDRA. 23, FUNDO SAN PEDRO URB.VILLA CAJAMARCA, MZ L PARCELAS 10257 Y 10253 PREDIO RUSTICO TAMBO, M PARCELA 10253 - L 1 RUSTICO TAMBO INGA, OTROS PANAMERICANA NORTE KM 29.5, PROG.RES.CHAVIN DE HUANTA MZ. A, B, PROVIV RESIDENCIAL CHAVIN DE HUANTAR IV ETAPA MZ. A, B, C, SOC. DE VIV. VIÑAS DEL OLIVAR DE PUENTE PIEDRA MZ. A.

VENTANILLA 08:30 – 16:30

AH LOS LICENCIADOS DE VENTANILLA MZ U5, Q5, R5, O5, S5, T5, V5, ASOC SANTA ROSA EX ZONA COMERCIAL MZ C9, C12, C12A, AH PROG DE VIV DESARROLLO 2000 MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, AH MARIA JULIA MZ A, 2A, 2B, 3, 4, 5, B1, 1, ASOC DE COMERC ENMANUEL MZ A, B, C, B1, AH LOS PINOS MZ A, B, C, D, E, F,ASOC DE VIV LOS CIPRESES MZ A.

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. AÑO NUEVO MZ. C, D, AV ANDRES AVELINO CACERES CDRA. 2, 3, MANUEL GALINDO CDRA. 1, P.J. AÑO NUEVO AMPLIACION MZ. B, C, D, E, F.

