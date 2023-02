Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este lunes 3 de mayo habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

EL AGUSTINO 09:00 – 16:00

COOP ANCIETA BAJA MZ B, H, AH LAS PALMERAS MZ A,J B, C, D, E, F, G, AH LOS SOCIALISTAS MZ F, AH VICENTELO BAJO MZ A, B, Q, P, ASOC ANCIETA BAJA MZ A, B, D, C, E, F, G, H, I, AGRUP FAMILIAR LOS JARDINES MZ B.

CALLAO 08:30 – 17:30

PROVIV LA ALBORADA DE OQUENDO MZ A, G, H, I, J, PROGM VIV JASMIN DE OQUENDO MZ B, C, D, PRO VIV LA ENSENADA DE OQUENDO MZ A, B, URB EL PARAISO DE OQUENDO II MZ A, B, C, D, E, AHM MARGINAL SANTA CATALINA MZ A, B, C, D, E, ASOC DE PROP SANTA PETRONILA DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AHM PRO VIV LAS VIOLETAS MZ A, B, C, ASOC LOS ALGARROBOS DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, PROVIV SANTA LUISA II DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, LOS CEDROS DE OQUENDO MZ A, B, C, RESD LAS AMERICAS MZ A, E, H, J, K, L, M, ASOC LOS OLIVOS DE OQUENDO MZ A, C, D, E, H, F, PROG VIV HORIZONTE AZUL ETP III MZ A, B, C, PRO VIV LAS BEGONIAS FUNDO OQUENDO MZ A, B, LAS NAZARENAS FUNDO OQUENDO MZ A, B, C, D, E, PROG VIV SANTA ISABEL OQUENDO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, CLAVELES DE OQUENDO MZ A, B, C, PROVIV LA ARBOLEDA DE CHUQUITANTA MZ D, PROVIV RESD DIAGONAL DE OQUENDO II MZ A, B, C, D, PROG VIV SANTA LUCIA OQUENDO MZ B, C, PROG SANTA CATALINA DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, PRO VIV LOS ROSALES DE OQUENDO MZ A, PROVIV LOS ALGARROBOS DE OQUENDO MZ A, B, C, E, D, PRO VIV BUENA VISTA II ETP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

CA STO TORIBIO CDRA 2, CA STA LEONOR CDRA 6

