La empresa Enel informó que este sábado, 20 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 20 de marzo

CALLAO 08:30 – 17:30

CA AUGUSTO MARIATEGUI OLIVA 853 URB. CHACARITAS, PLAZA FANNING CDRA. 1, AV ARGENTINA CDRA. 3, 4, AV CONTRALMIRANTE MORA CDRA. 1, 2, HUASCAR CDRA. 1, 2, 3, JR HUASCAR CASA 84 BARR. FISCAL 1, BARR. CALLAO M Z, F - L CASA 6 BARR. FISCAL 1 - BARR. CALLAO, BARRIO FISCAL 1 63 - B TERMINAL MARITIMO - BARR. CALLAO CA HUASCAR 36 BARR. FISCAL 1 CHACARITAS, BARR, BARRIO FISCAL 3 CASA 46 CHACARITAS CALLA - BARR. CALLAO HUASCAR E FISCAL 33 CALLAO - BARR. CALLAO, CA 3 848 BARRIO FISCAL 3, CALLE VII INT 11 BARRIO FISCAL 3, BARR. CALLAO, BARRIO FISCAL 3 CASA 47 CALLAO - BARR. CALLAO, CLL SEGUNDA INT.21 B. FISCAL 3 CALLAO - BARR. CALLAO CA PRIMERA CDRA. 2, CA SEGUNDA CDRA. 2, 3, 5, CA TERCERA CDRA. 7, 8, CA SEXTA CDRA. 1, 2, 3, CA SETIMA CDRA. 1, 2.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:00

SC HUERTA VIEJA MZ B LT 9, MZ B LT 6, OTROS BENDITA MAGDALENA KM 57 DE LA CARRETARA LIMA CANTA, MZ B LT 7, OTROS. FUNDO KM 57.85 LIMA-CANTA.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AHM JCM MZ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q26-1, Q26-2, Q26-3, AGRUP FAM 8 DE NOVIEMBRE MZ A, D, C, F, H, I, J, AHM PERUANOS UNIDOS MZ D, I-1, AHM JCM AMPL 2 MZ Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, AGRUP FAM Q-26 A AMPL MZ A, B, B1, C1, E, G, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, AHM AMPL N°3 JCM MZ Q4, AGRUP FAM Q-27 JCM MZ A, B, C, AHM PERUANOS UNIDOS SCT Q-26 PARC-A MZ B1, C, C1, E1, F, F1, G1, AHM JCM AMPL Q21A CERRO CELESTE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I.

