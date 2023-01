Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este sábado, 10 de abril, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 10 de abril

CALLAO 08:30 – 17:00

NESTOR GAMBETA MZ. B

INDEPENDENCIA 09:00 – 17:30

20 DE DICIEMBRE CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, 4 DE NOVIEMBRE CDRA. 2, 3, 4, 5, 6, BALANDRA CDRA.1, PS REAL FELIPE ( PASAJE REAL FELIPE/ CALLE BALANDRA) POSTE N 28, M BALANDRA 171 D-6 J OLAYA CONDORC INDEP - P.J. JOSE OLAYA CHORRILLO CDRA. 1, 2, 3, OTROS CHORRILLOS CDRA.3 PJ. BELLAVISTA INDEPENDEN REF CR-88, A.H. NUEVA GENERACION MZ. F, CA LOS EUCALIPTOS-PAYET M S2 - L 1 S/N A.H. SANTISIMA CRUZ - A.H. SANTISIMA CRUZ, CA LOS TULIPANES M G - L 16 A.H. SANTISIMA CRUZ - A.H. SANTISIMA CRUZ, JORGE CHAVEZ CDRA. 2, 3, REAL FELIPE CDRA. 2, 3, P.J. JOSE OLAYA MZ. A, B, C, D, H, H1, I, K, K1, K2, K4, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, M, M1, M3, N, N1, N2, A.H. SANTISIMA CRUZ Y AMPL MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. SANTISIMA CRUZ MZ. A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, P.J. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI MZ. D, I, K, K1, L, L1, L2, N, CMT. VECINAL 17 ALTO PERU PJ JOSE OLAYA MZ. A, B, C, D, A.H. MANUEL SCORZA MZ. A, B, B1, B2, C, A.H. NUEVA GENERACION MZ. A, B, C, D, D1, E, F, G, A.H. 4 DE DICIEMBRE II ETP MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 4 DE DICIEMBRE AMPL MZ. E1, G1, H1, I1, K1, L, A.H. 4 DE DICIEMBRE MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. 5 DE DICIEMBRE MZ. A, B, C, D, P. J. JOSE OLAYA COMITE 16 MZ. M3, P.J. JOSE OLAYA AMPL. COMITE 17 MZ. A, H1, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, URB. COLLIQUE 4TA. ZONA MZ. H, A.H. JOSE OLAYA MZ. C, D, H, H1, I, K1, K2, K4, L1, L2, L8, M1, M3, N, N1, N2.

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

PROVIV LAS BRISAS DE CARABAYLLO II ETAPA MZ. A, B, C, D, URB.LA MOLINA DE CARABAYLLO MZ.A, B, D, E, G, C.P. LA MOLINA SAN DIEGO MZ. A, B, C, D, E, G, J, OTROS PROY LA MOLINA SAN DIEGO SUB LT2 PARCELA 70, PARCC56 LT 3 LA MOLINA SAN DIEGO CARAB, AV. SEBASTIAN S/N. C.P.LA MOLINA SAN DIEG, AV. PARCELA 13A LT 5 ASOC. SANTA ROSALIA ASOC. SAN DIEGO LA MOLINA MZ. B, E, J, AH. SANTA INES PARCELA 12-A, 13-A, 14-A, 50, P-50, AV SEBASTIAN CAMINO A PUEBLO VIEJO M SN - L 2 ALED SUM 1637771, AV SAN SEBASTIAN LT 1 CARABAYLLO, AV PARCELA 13A PROVIV CHACRA GRANDE – PROVIV, AV LA MOLINA M - L 12 OTROS PROG RESID DE VIV LOS SAUCES DE LA MOLINA – OTROS AV JOSE SACO ROJAS M A2 - L 12 FUNDO LA MOLINA, C.E. INIC. #6365CP.MOLINA DIEGO, PROLONGACION RESIDENCIAL LOS SAUCES DE LA MOLINA M - L 9, PROG. RESIDENCIAL LOS SAUCES DE LA MOLINA M B - L 06, M K - L 1 Y 2 PROG RESD DE VIV LOS SAUCES CARABAYLLO - PROG RESD DE VIV, OTROS. PARCELA 14-A COOP. CHACRA GRANDE- STA. INES – COOP, PARCELA 14 A STA. INES CAMINO A HUARANGAL, SUM. PROV. A INSTALAR JUN MZ. E LT. 2, MZ. H LT. 06 SAN 0 - MZ. J LT. 08 SAN 0, MZ. J LT. 18 SAN 0, MZ A LT 2 ASOC. VIV.FUNDO FLORIDA, M - L 10- A PROVIV EL BOSQUE DEL PRADO – PROVIV, SAN DIEGO CARABAYLLO MZ. A, AGROPECUARIA SAN DIEGO MZ. A, B, CENTRO POBLADO LA MOLINA. MZ. A, B, C, D, E, F, G, H.

CALLAO 08:30 – 12:30

OTTO KIEFFER CDRA.1, CIUDADELA CHALACA IV SECTOR MZ. A, B, C, D, E, E1, F, CA B-G-C Y E (LOSA EN PRQ NRO 1) A.H. CIUDADELA CHALACA SCT IV - A.H, CALLE OTTO KIEFFER, URB. LA CHALACA MZ. C, D, E.

HUACHO 09:00 A 15:00

Sector El Pedregal: Calle Irene Salvador; Calle Maria Parado de Bellido, Ubicado en el distrito de Huacho.

Te sugerimos leer