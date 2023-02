Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este lunes y martes, 1 y 2 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 01-02-2021

INDEPENDENCIA 09:30 – 16:30

LOS LAURELES CDRA. 01,02,03, LAS VIOLETAS CDRA. 01,02,07,06, LOS GRANADOS CDRA. 02, LAS GRANADAS CDRA. 01,02,03, LOS SAUCES CDRA. 01,02,03, LAS ORQUIDEAS CDRA. 01, LOS CLAVELES CDRA.02, LOS PALTOS CDRA.01,02,03, LOS ROBLES CDRA.01, LOS GLADIOLOS CDRA.01,02, LOS NARANJOS CDRA.01, LAS GARDENIAS CDRA.01, LAS ROSAS CDRA. 01,02, LOS LIRIOS CDRA.01, LOS PENSAMIENTOS CDRA.01,03, LAS CASTAÑAS 035, LAS GARDENIAS CDRA.01, LOS MANZANOS CDRA.01, LAS GADIOLAS CDRA.02, LOS JAZMINES CDRA.02, LOS OLIVOS CDRA.01, GERARDO UNGER CDRA.32, LOS GERANIOS CDRA.01, CALLE TUPAC AMARU MZ.J.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 16:00

PROVIV LAS GARDENIAS DE ZARATE MZ A, B, C, AHM PALOMARES MZ O , AHM ALTO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E , AHM PALOMARES PARCELA A PARTE ALTA MZ P1, P2, O, AHM PALOMARES PARCELA A Y B MZ N, O, URB LOS REGADORES MZ A, ASOC DE VIV NUEVO AMANECER DE ZARATE MZ A, B, C, AGRUP FAM LOS REGADORES DE JICAMARCA MZ A.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 15:00

AV 13 DE ENERO CDRA.25,26,27, LOS TERRAZOS CDRA.25,26, LOS DIAMANTES CDRA.26, PIEDRA LUNA CDRA.25,26, PEDREGAL CDRA.04, LOS CORALES CDRA.03, LAS ARCILLAS CDRA.27, LAS JAMESONITAS CDRA.03, AV EL SOL CDRA.06, CALLE 13 MZ. S, JR CRISOCOLAS MZ.Z.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 16:00

ASOC DE VIV PANCHA PAULA MZ A-07, A-08 URB LOTIZACION LAS VEGAS MZ D

CALLAO 13:30 – 16:30

JR TEREZA GONZALES DE FANNING BARRIO CHUCUITO CDRA 1, JR UCAYALI CDRA 1

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00 A

SOC LAS MAGNOLIAS DEL ARENAL MZ D, H, AHM LOS LIRIOS MZ A, AHM JESUS OROPEZA CHONTA MZ A, C, D, E, G, K,H, I, J, L, M, X, Y, O, P, Q, R, V, W, ASOC DE PEQ PECUARIOS E INDS LAS MAGNOLIAS DEL ARENAL MZ D, AHM LAS, BEGONIAS MZ A1, A2, B, C, C1, D, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, AHM EL ARENAL LAS ORQUIDEAS MZ A ,

MARTES 02-02-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 14:

30 AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA S/N LIGA DISTRITAL DE FUTBOL SJL, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 995, MUNICIPALIDAD DE SJL, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 7, CA SANTA LUISA CDRA 7-8, JR LAS CLAVELINAS MZ T, CA LOS EUCALIPTOS MZ T.

BREÑA 09:00 – 14:00

JR CHAMAYA CDRA 9, 10, PSJ UNANUE CDRA 1, AV ARICA CDRA 13, 14, 15, 16, PSJ VIGIL CDRA 1, 2.

CARABAYLLO 11:00 – 16:00

PROG RES SAN LORENZO DE CARABAYLLO MZ A, C, D, E, F, G, PROVIV SAN DIEGO DE CARABAYLLO III MZ A, B, C, D, PROVIV LAS VIÑAS DE SAN DIEGO MZ A, D, E, F, ASOC PROP RESD LA FLORESTA DE COPACABANA MZ C.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

ASOC DE PROP 01 DE MAYO SCT GRAMADAL MZ D, K1, L, CENTRO POBLADO 1ERO DE MAYO MZ B, C, D, AHM CERRO, CAJAMARCA MZ B, C, E, G, H, CENTRO POBLADO BALCONES MZ A, B, C, D, ASOC DE VIV LA FLORIDA DE PTE PIEDRA MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, ASOC DE PROP ANTOFAGASTA MZ M, ASOC DE POSESIONARIOS 23 DE NOVIEMBRE LAS PALMERAS MZ C, ASOC DE POBL LOS VIÑEDOS DE PTE PIEDRA MZ A, B, ASOC DE PROP 1ERO DE MAYO PARCELA 1 MZ D, E, ASOC LOS, HUERTOS DE TUNGASUCA MZ D1, ASOC DE VIV EL MANANTIAL MZ J, K, L, AHM CERRO CAJAMARCA MZ A, B, C, D, E, F AHM LADERAS 1ERO DE MAYO MZ A, B, C, D, E, ASOC DE PROP Y CMTE DE OBRAS AV TARAPACA MZ M, ASOC DE VIV SAN LUCAS DE PUENTE PIEDRA MZ A, AHM LAS BANDERAS DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, AV ANDRES AVELINO CACERES MZ C-1.

VEGUETA 09:00 A 17:00

Pasaje Solari en el sector de Fundo Tiroler del distrito de Vegueta.

