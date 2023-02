Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este lunes y martes, 8 y 9 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

LUNES 8 DE FEBRERO

LOS OLIVOS 10:00 – 16:00

PANAM NORTE KM 17 URB PREVI MZ 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32.

ANCON 08:30 – 17:30

URB ALAMEDA DE LIMA NORTE II ETP MZ A9, A11, A12, A15, A17, A19, B1, B3, C1, C5, URB ALAMEDA DE LIMA NORTE IV ETP MZ B3, B4, URB ALAMEDA DE LIMA NORTE V ETP MZ A11, A17, ASOCIACION DE FAMILIAS PAMPAS DE ANCON MZ 1 ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE SANTO DOMINGO MZ A4, PROVIV LAS CODORNICES MZ A, POLICIA NACIONAL DEL PERU PAN NORTE KM 42 SANTA ROSA GARITA DE ANCON.

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

AHM NUEVA JERUSALEN MZ A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, NUEVA JERUSALEN II ETP MZ A, C, D, E, F, G, H, I, U, V, W, X, ASOC PECUARIA VALLE SAGRADO MZ A(PRIMA), D, E(PRIMA), E, F, H, I, I(PRIMA), N, M, AHM AMP PROYECTO INTEGRAL ALIANZA INDUSTRIAL DE LAS LOMAS ZONA BAJA MZ A, B, AGRUP FAM VIV BELLAVISTA DE CARABAYLLO MZ A AHM LOS JARDINES DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, AHM JUAN PABLO IICARABAYLLO MZ A, C, F, H, J, K, L, N, O, Q, P, R, S, T, U, Y, W W-1 , AHM COMITE VEC AMPL JUAN PABLO II MZ A, A1, B, B1, C, C1, D1, E1, F, F1, G, H, I1, J1, P1, R, S, T ,W (PRIMA), ASOC TRAB EN RECUPER DE METALES LOMAS DE CARABAYLLO MMZ B,ASOC AGRUP FAMILIAR LA FONTANA MZ A, B, AHM PROYT ALIANZA INDUSTRIAL DE LAS LOMAS SCT CRUZ DEL NORTE MZ D , ASOC DE INDUSTRIAS UNIDAS DE PEQ Y MED EMPRESA DE CARABAYLLO MZ B, AHM PROY ALIANZA INDUSTRIAL DE LOMAS DE LAS LOMAS SCT VALLE SAGRADO II ZONA MZ OE, ASOC CRUZ DEL NORTE MZ F, G, ASOC DE PROP STA CRUIZ DE LOMAS DE CARABAYLLO MZ A , CMT VEC MIRADOR NORTE AMPL JUAN PABLO II MZ C PRIMA, L PRIMA, S PRIMA, ASOC DE POBLADORES SANTA CRUZ MZ P PARCELA 12, 13, 14, CP LAS ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE MZ D

MI PERU 10:30 – 16:30

AHM MI PERU MZ B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, C1, C2, C3, C4, C5, C6

MARTES 9 DE FEBRERO

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

AV LOS ALAMOS MZ N, M, CDRA 5, PSJ CEDRONES MZ Q, X, CDRA 9, AV COCALENOS CDRA 7, 8, HUANTA I MZ M CA LOS BAMBUES MZ M, CDRA 8, JR LOS CEDROS CDRA 9

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

AGRUP FAM LAS CASUARINAS DE JICAMARCA MZ A, B, C,D,D PRIMA, E1, F, G,G1, H, I, J, ASOC EL PORVENIR MZ F, ,I,M, N, AGRUP FAM PERU POSIBLE MZ A, A1, B, D, E, F, G, H, J, K, L, AGRUP FAM VISTA ALEGRE MARGEN DERECHA MZ A, B, C, D, F, G, H, ASOC DE VIVIENDA ISRAEL MZ A, B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, JR LOS SAUCES CDRA 4

SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:00 – 15:00

Av. Santa Rosa cdra 8

ANCON 08:30 – 17:30

PPN PACHACUTEC SCT D MZ A, A1, A2, A3, B2, C, D, D3, E, F, F1, I, J, J1, K, K1, L1, N1, Q1, O1, Y1, W1, X PPN PACHACUTEC SCT D2 MZ N1, O.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

CP PADRE ETERNO ZN EL GRAMADAL MZ A, B, C, ASOC PROP BELLAVISTA LOS GRAMADALES MZ F, M, L, LL, Ñ, ASOC POB ZN TACNA LOS GRAMADALES MZ A, H, H1, AHM PROYT INTEGRAL LIBERTAD SAN JUAN MZ A ASOC DE VIV GRAMDAL MZ M , PROYT INTEGRAL CERRO MELLIZO MZ G, AHM VIRGEN DE GUADALUPE MZ A, B, C, H AHM CERRITO SAN JUAN MZ A, B, E, F, AHM CERRO LIBERTAD MZ A, C, D, E, F, G, H, K , AHM LOS JARDINES DEL NORTE MZ B, C , D , E, F, G , AHM PROYT INTEGRAL CERRO MELLIZO MZ I, AHM BELLAVISTA MZ F, K, Ñ, O, ASOC DE VIV LEON DE JUDA DE PUENTE PIEDRA MZ A, PROVIV FUNDO LA MANSION MZ B, CP R EL BOSQUE MZ A, B, C

ANCON 09:30 – 14:30

ALEDAÑO MZ F LT 10 MINISTERIO DE TRANSP.

