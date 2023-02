Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 9 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 14 de febrero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 9 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

AV LOS ALAMOS MZ N, M, CDRA 5, PSJ CEDRONES MZ Q, X, CDRA 9, AV COCALENOS CDRA 7, 8, HUANTA I MZ M CA LOS BAMBUES MZ M, CDRA 8, JR LOS CEDROS CDRA 9

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

AGRUP FAM LAS CASUARINAS DE JICAMARCA MZ A, B, C,D,D PRIMA, E1, F, G,G1, H, I, J, ASOC EL PORVENIR MZ F, ,I,M, N, AGRUP FAM PERU POSIBLE MZ A, A1, B, D, E, F, G, H, J, K, L, AGRUP FAM VISTA ALEGRE MARGEN DERECHA MZ A, B, C, D, F, G, H, ASOC DE VIVIENDA ISRAEL MZ A, B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, JR LOS SAUCES CDRA 4

SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:00 – 15:00

Av. Santa Rosa cdra 8

ANCON 08:30 – 17:30

PPN PACHACUTEC SCT D MZ A, A1, A2, A3, B2, C, D, D3, E, F, F1, I, J, J1, K, K1, L1, N1, Q1, O1, Y1, W1, X PPN PACHACUTEC SCT D2 MZ N1, O,

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

CP PADRE ETERNO ZN EL GRAMADAL MZ A, B, C, ASOC PROP BELLAVISTA LOS GRAMADALES MZ F, M, L, LL, Ñ, ASOC POB ZN TACNA LOS GRAMADALES MZ A, H, H1, AHM PROYT INTEGRAL LIBERTAD SAN JUAN MZ A ASOC DE VIV GRAMDAL MZ M , PROYT INTEGRAL CERRO MELLIZO MZ G, AHM VIRGEN DE GUADALUPE MZ A, B, C, H AHM CERRITO SAN JUAN MZ A, B, E, F, AHM CERRO LIBERTAD MZ A, C, D, E, F, G, H, K , AHM LOS JARDINES DEL NORTE MZ B, C , D , E, F, G , AHM PROYT INTEGRAL CERRO MELLIZO MZ I, AHM BELLAVISTA MZ F, K, Ñ, O, ASOC DE VIV LEON DE JUDA DE PUENTE PIEDRA MZ A, PROVIV FUNDO LA MANSION MZ B, CP R EL BOSQUE MZ A, B, C

ANCON 09:30 – 14:30

ALEDAÑO MZ F LT 10 MINISTERIO DE TRANSP.

Miércoles 10 de febrero

SAN ISIDRO 08:30 – 19:00

AV PEREZ ARANIBAR CDRA 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, CA A CDRA 1, 2, 3, 4, MANUEL SALAZAR CDRA 1, 2, JR BALTAZAR LA TORRE CDRA 10, CA CARLOS CONCHA CDRA 1, 2, 3, OCTAVIO ESPINOZA CDRA 3, 4, JR GODOFREDO GARCIA CDRA 1, 2, 3, 4, VALLE RIESTRA CDRA 7, 8, HUAURA CDRA 1, AV PEDRO CORONEL PORTILLO CDRA 6, PUNTA NEGRA CDRA 1, 2, 3, 4, J DELLEPIANI CDRA 5, 6, 7, PAUL HARRIS CDRA 4, 5, CABO BLANCO CDRA 1, 2, 3, AV SALAVERRY CDRA 35, 36, 37 ESPACIO INMOBILIARIO SAC AV SALAVERRY 3660 , PEDRO CANGA CDRA 1, AV DEL EJERCITO CDRA 16, 17, 20, 21 CA DOS CDRA 1, CA TRES CDRA 1, CA CUATRO CDRA 1, CA GENERAL LA FUENTE CDRA 3, CA ESPARTA CDRA 1 CA ATENAS CDRA 1, CA YAPEYU CDRA 1

INDEPENDENCIA 11:00 – 17:00

JR GUAYABOS CDRA 1, AHM SANTA CRUZ MZ C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, JR LAS CASTAÑAS CDRA 3, 4, JR LOS GIRASOLES CDRA 1, LAS MAGNOLIAS CDRA 2, LOS NISPEROS CDRA 2, LOS ALPISTES CDRA 1, AHM VIRGEN DEL CARMEN MZ C, D, AV LOS JAZMINES CDRA 1, 5, ARRAYANES CDRA 2, EL ERMITAÑO MZ M-2, V-1, LOS PLATANOS CDRA 1, LPS PEPINOS CDRA 1

VENTANILLA 08:30 – 17:00

PPN PACHACUTEC SCT D2 MZ M2, O2, O4, Q3, Q4, R3, S3, PPN PACHACUTEC SCT D MZ G3, K4, M3, M4, N2, N3, N4, P3, P4, S2, S4, U4, PPN PACHACUTEC SCT D1 MZ T4, U3, U4, V4, W4, X4, Y4 PPN PACHACUTEC SCT D3 MZ G3, I3, I4, J4, L3, L4, AHM 6 DE DICIEMBRE PRYT ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC SCT I MZ J, ASOC GRP RESD NUEVO PACHACUTEC MZ I3

CARABAYLLO 09:00 – 17:30

JR CAÑETE CDRA 1, AV FELIPE P ALVA CDRA 1, AHM COLLIQUE III ZONA MZ B, C, M1, 101A, JORGE CHAVEZ CDRA 1, PSJ CHAVIN CDRA 1, CA CHASQUI CDRA 1, JR 9 DE OCTUBRE MZ R, CESAR VALLEJO CDRA 1, JULIO CESAR TELLO CDRA 1, CA SANTA ANA CDRA 1, MOQUEGUA CDRA 1, PSJ PARACAS CDRA 1

MEDIO MUNDO 07:30 A 17:30

Carretera Panamericana Norte KM 163-164-164.5-165.5-166.5, CP. Miramar, Av. Francisco Vidal S/N Cuadra 01; ubicado en el distrito de Végueta.

Jueves 11 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

URB MANGOMARCA ALTA MZ A-1, D-1, E-1, G-3, L-1, M-1, N-1, O-1, JR COTOSH CDRA 12, 13, JR KOKAN CDRA 7, AV PROLG LAS LOMAS CDRA 15, JR SOCHIN CDRA 6, LAS HALDAS MZ R-1, JR PUCARA CDRA 5, 6, 13, 14, JR PURUCHUCO CDRA 8, 9, JR INCAHUASI CDRA 8, 9, JR CENTINELA CDRA 2, OVALO MACHU PICHU CDRA 8, URB APTL MZ E-3, F-3, H-3, JR YURAYACU CDRA 24, JR MAMACONA CDRA 6, MZ E-1, JR SILLUSTANI CDRA 24, AV EL SANTUARIO CDRA 23, JR CONDORHUASI CDRA 24 , JR ARIVALO CDRA 8, JR MARCAHUASI CDRA 6, URB POPULAR COOP DE VIV DE TRABAJADORES DE APTL LTDA MZ C3

SAN MIGUEL 08:30 – 17:00

JR LA MAR CDRA 1, JR INDEPENDENCIA CDRA 1, AV COSTANERA CDRA 1, INMOBILIARIA PALCER S.A.C. PROLONG. AV. UNIVERSITARIA, JR FEDERICO GALLESE CDRA 9, AV BERTOLOTTO CDRA 9, JR MARISCAL RAMON CASTILLA CDRA 1, AV SAN MIGUEL CDRA 9

COMAS 09:00 – 17:00

JR CAÑETE CDRA 1, AHM NUEVA ESPERAZA MZ A, AV SAN MARTIN CDRA 9, 10, 11, 12, 13, 14

AHM VIRGEN DE GUADALUPE MZ D, C-PRIMA, E-PRIMA

Viernes 12 de febrero

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

INMOBILIARIA E INVERSIONES J.P. S.A.C. AV PTE PIEDRA SUR 4577, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA CR PANAM. NORTE KM 25.5, CP LA FLORIDA MZ A

ANCON 08:30 – 17:30

URB. ALAMEDA DE LIMA NORTE ETP II MZ D, G, L, O, S, W, URB. ALAMEDA DE LIMA NORTE ETP III MZ C, D, H-1, I, L1, K, R, URB. ALAMEDA DE LIMA NORTE ETP I MZ F, F1, JR LAS GOLONDRINAS CDRA 1

BELLAVISTA 08:00 – 17:00

JR VICTOR FAJARDO CDRA 10

ATAHUALPA CDRA 1

AUCALLAMA 08:00 A 11:30

El Arenal; Av. Las Flores; Av. El progreso; Pj. El Arenal; Av. Ferrocarril - Camino al Penal; Av. Elias Muñoz; Av. El Floral; Calle Progreso; ubicado en el distrito de Aucallama.

HUARAL 13:00 A 16:30

Pje Union, Av. Circunvalación Este cuadra 2, Prolongación Los Angeles espalda del Mercado Modelo Carlos Mora Parra; pasaje Angel Rios; ubicados en el distrito de Huaral.

Sábado 13 de febrero

VENTANILLA 09:30 – 17:30

A.H NUEVA GENERACION MZ.C, D, L, A, J, K, P, Q, N, R, F, G, M, E, B, I, A.H. VILLA LOS REYES SCT NUEVA GENERACION MZ. R, G, M, O, B, P, O1, I, J, I02, S, A.H. CORAZON DE JESUS AMPL MZ.H, A, C, D, G, K, E DOBLE PRIMA, B, I, J A.H. VILLA LOS REYES SCT3 MZ. F, A.H. VILLA LOS REYES 4TO SECTOR MZ. F, G ET:1 ST:1 AHM VILLA LOS REYES V MZ.C, F A.H. VILLA LOS REYES SCT IV MZ. F

Domingo 14 de febrero

LIMA 09:00 – 16:00

Av. Tingo Maria cdra 3

SAN JUAN DE LURIGANCHO 00:00 – 08:00

03769A

CONJ.HAB.MARISCAL CACERES MZ. W1, B14, A.H.M.STA.MARIA SCT14 MZ W1, V1, U1, X1

A.H.M.STA.MARIA M. A, B-2, C-2, D-3, E-3, U-2, Z-2, E1, X-2, Q-2, W-2, P-2, V-2, B1, F1, G1, Y-1, P-2, R-2, H1, I1, I2, T2, V-2, Z-2, A-3, J1, O-2, X1, F3, V1, A1, C1, U1, J1, O-2, C. D. MRCAL CACERES SCT SANTA MARIA IV,2DA Y 3RA ETP MZ. E-3, U2, E1, C3, G3, A.H. VILLA 2 DE ENERO MZ. T, Q, U, J, P, Z, M, S1, Z 1, I, U1, W, Q1, D, K1

A.H.STA MARIA AMPL PAR 3 SEC NUEVA ALIANZA 1 y 2 MZ. G, C, D, B, F, E3

AGRUP. FAM STA ROSA DE STA MARIA MZ. D4, E, AH S MARIA CDAD MCAL CACERES SJL -MZ. P1, B-2, T3, U2, X-2, Q1, R1, AGRUP. FAM LAS VEGAS III ETP MZ. F, E, D, H, G, E, Sector PRIMA, AA.HH. SIGLO XXI San MZ. J1, C-1

AGRUP. FAM EL AYLLU MZ.C1, D1, F1, AGRUP. FAM NUEVO MILENIO MZ. E-4. D -4, G4, C4

AGRUP FAM LUMBRERAS MZ. O2, B3, Q2, P2, H1, W2, C3, A.H. AMPLIACION LA GRUTA DE SANTA MARIA MZ. A-1, AGRUP. FAMILIAR 4 DE AGOSTO MZ. T-9, T13, AGRUP. FAMILIAR MERCEDES CABANILLAS A1, F, E2, D, E3, A, A.H. LA GRUTA DE SANTA MARIA AMP MZ. GU5, E1, C1, GU9, F1, C2, B, GU15

AGRUP. FAM LAS VEGAS II ETP MZ. C, B, A, D, Sector IV URB CIUDAD MCAL CACERE MZ Q-1, AGRUP. FAM LAS LUMBRERAS III MZ. Z5, J4, Z4, Z3, Z-2, SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. F, AGRUP. FAM LOS PORTALES DE STA MARIA MZ. I, H, A, AGRUP. FAM LUMBRERAS DE STA MARIA II ETP MZ. T1, J1, A1, V1, H1,

Sector CORAZ AA.HH. SIGLO XXI San J -Mz A, Av. HÉROES DEL CENEPA Mz.H2

A.F PRIMAVERA DE STA MARIA MZ. D

CHANCAY 07:00 A 17:00

Los Alamos Mz L: B, D, E, I, J, K, N, P, Q, T, U, W, X, Z del distrito de Chancay y Sector Huarancgal y Pasamayo Bajo, predio rural Pasamayo Parcela 10; Sector Peralvillo Alto: Calle Sanchez Cerro, Calle Santa Rosa, Psje Callao, Pueblo Joven Peralvillo Mz D; Pueblo Joven Santa Rosa Mz A C D E F; Av. 24 de Agosto, Pasaje Hipólito Unanue, Av. San Martín cuadra 1 y 2 lado impar, Comité Vecinal 24 de Agosto Mz A y B, Pasaje Cajamarca, Pasaje La Merced, Calle Paita, Pasaje Paita, Pasaje Cajatambo, Jr. Ancash; Calle Alcatraz; Centro Poblado Los Tilos, Centro Poblado Buena Vista en la Carretera Chancay-Huaral; ubicados en el distrito de Chancay.

AUCALLAMA 07:00 A 17:00

Carretera Aucallama Sector Fundo Boza y Carretera Huaral – Lima Planta de Benefício; La Huaca del distrito de Aucallama.

