Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 25 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 28 de febrero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 25 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AA.HH. SIGLO XXI SECT.SEÑOR DE MZ. J, SECTOR CORAZ MZ. A, A.H. STA MARIA AMPLIACIÓN MZ. G, E, ALIMENT.CG-06 -SAB4645 MZ. W1, N1, PSJ 6 MZ E.

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H BOCANEGRA MZ. E, URB GRIMANESA MZ. B, D, A.H FRATERNIDAD MZ. F7, A.H. BOCANEGRA SECT.FRATER MZ. E4, F7, F-08, E2, A.H. BOCANEGRA CALLAO MZ. F7, E15, CALLE 06 MZ. B, C, A.H. BOCANEGRA-URB.PERU MZ. E, F7, E2, E1, E4, E15, E03, AV PERU MZ. E15.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

A.H. CERRITO LA LIBERTAD MZ. A, C, E, G, D, B, K, A.H. CERRITO SAN JUAN MZ. E, B, F, A, ASOC. GRAMADALES MZ. M, H-2, A.H. BELLAVISTA LOS GRAMADALES MZ. F, ASOC. POB.ZONA TACNA MZ. G, H-2, I, AV LOS SAUCES MZ. D, A.H. LOS JARDINES DEL NORTE MZ. F, E, B, D, C, A.H. PROY. INTEGRAL CERRO MELLIZO MZ. I, ASOC DE PROP BELLAVISTA MZ. I, A.H LOS CLAVELES DEL NORTE MZ. E, D, C, A.H. HERMOZO HUASCARAN MZ. J, I, L, ASOC DE VIV MUNICIPAL EL MIRADOR MZ. N, ASOC. PADRE ETERNO MZ. A, B, AV ZONA TACNA MZ. G, C. P. EL BOSQUE MZ. A, A.H. BELLAVISTA LOS GRAMADALES PARCELA 2 MZ. L, AH. VIRGEN DE GUADALUPE MZ.B,C,D,A,PROLONG.LOS SUACES BELLAVISTA MZ. G, PSJE. LAS FLORES MZ. N, CALLE LAS HIGUERAS CDRA 1, MZ. A, PROL SAN JOSE MZ.C-P.J. PADRE ETERNOAV ANCASH MZ.H.

SUPE 09:00 A 17:30

C.P.Caral, Camino Supe-Caral, Otros Predio Rural Caral Bajo Y El Porvenir; ubicado en el distrito de Supe.

HUARAL 08:00 A 11:30

Victoria baja Derivación a Jecuan; ubicados en el distrito de Huaral.

Viernes 26 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30

ASOC. DE VIV POBLACION EXITOSA MZ. A, B, C.

RIMAC 09:30 – 14:30

TRUJILLO CDRA. 8,9.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:30

LOS ALAMOS CDRA. 7, ALHUCENAS CDRA.14, AMAPOLAS CDRA. 7, JUNCOS MZ.103,104,105., MARTICARIAS CDRA.6,7, EBANO CDRA. 6, 7 MZ. 112, 114, 115, LOS CALAMOS CDRA. 14, LOS MASTUERZOS CDRA. 13, 14, CALENDULAS, CDRA. 11, 12, 13, 14, LOS MANZANOS MZ 96, 97, 105, CORALINES CDRA. 6, MANDRAGORAS CDRA.7, LOS ROSALES. CDRA 5, 6, 7 LAS MILENRAMAS CDRA.6, MIOSOTICOS MZ.115,116.

CARABAYLLO 13:00 – 17:00

PROVIV LOS ANGELES DE CARABAYLLO MZ. H, F, A, B, D, C1, ASOC. DE PROP DE LA URB RESIDENCIAL LOS ANGELES DE CARABAYLLO MZ. D, C, C PRIMA.

CARABAYLLO 09:00 – 16:00

PROVIV SAN FRANCISCO ETP V-PROVIV MZ. C, G, D, PROVIV SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO ETP 4TA MZ. H, E, PROVIV SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO II ETP MZ. C, A, E, PROVIV SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO MZ. C, H, G, PROVIV SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO ETP III MZ. G, PROVIV SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO 6TA ETAPA MZ.C1.

BELLAVISTA 08:00 – 18:00

JR COMANDANTE LADISLAO ESPINAR CDRA.6, 7, RUGIA MZ. D, A, CVIGIL CDRA 6, 7, UND VVD VIGIL MZ. I, G, JR. OLAYA CDRA.1 TELMO CARBAJO

Sábado 27 de febrero

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

SECTOR SANTIAGO MZ. M, I, A.H EL HUASCARAN AMPLIACION MZ. G1, I, J1, A, C, G, L-1, I-1, D-1, C1, K1, F1, K, SCT ANTUNEZ DE MAYOLO DE ANCON MZ. L, SCT ANTUNEZ DE MAYOLO MZ.M, AA. HH EL HUASCARAN PUENTE PIEDRA MZ. D, F, A1, A.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO MZ. N, I, AA. HH EL HUASCARAN MZ. H, E, F, M, D1, C1, H1, J-1, CALLE ANTUNEZ DE MAYOLO MZ. G, PSJE 6 SECTOR HUASCARAN MZ. E, PROY.INT. HIJOS DE JERUSALEN SCT STGO.ANTUNEZ DE MAYOLO MZ. I, F, P, R, D, ASOC DE VIV FELIZ AMANECER MZ. C, B, A, SECT. A P.I. HIJOS DE JERUSALEN MZ. H, J, Q, PUEBLOS UNIFICADOS SC STGO ANTUNES DE MAYOLO MZ. E-1, E, A.H. AMPLIACION BELEN MZ. P, Q, A.H. HIJOS DE JERUSALEN - PARCELA B MZ. A, Q, PUEBLOS UNIFICADOS SCT SANTIAGO A. DE MAYOLO MZ. E-1, A.H EL HUASCARAN 2DA AMPLIACION MZ. E, CALLE MIGUEL GRAU MZ.M, SECT.B P.I. HIJOS DE JERUSALEN MZ. A.

Domingo 28 de febrero

CHANCAY 00:00 A 12:00

Los Alamos Mz L: B, D, E, I, J, K, N, P, Q, T, U, W, X, Z del distrito de Chancay y Sector Huarancgal y Pasamayo Bajo, predio rural Pasamayo Parcela 10; Sector Peralvillo Alto: Calle Sanchez Cerro, Calle Santa Rosa, Psje Callao, Pueblo Joven Peralvillo Mz D; Pueblo Joven Santa Rosa Mz A C D E F; Av. 24 de Agosto, Pasaje Hipólito Unanue, Av. San Martín cuadra 1 y 2 lado impar, Comité Vecinal 24 de Agosto Mz A y B, Pasaje Cajamarca, Pasaje La Merced, Calle Paita, Pasaje Paita, Pasaje Cajatambo, Jr. Ancash; Calle Alcatraz; Centro Poblado Los Tilos, Centro Poblado Buena Vista en la Carretera Chancay-Huaral; ubicados en el distrito de Chancay.

AUCALLAMA 00:00 A 12:00

Carretera Aucallama Sector Fundo Boza y Carretera Huaral – Lima Planta de Benefício; La Huaca del distrito de Aucallama.

Te sugerimos leer