La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 17 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 20 de marzo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 17 de marzo

CALLAO 08:00 – 18:00

JR FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 8, 9, 10, AV JOSE GALVEZ CDRA 2, CAHUIDE CDRA 2.

SAN ISIDRO 09:00 – 17:00

CA JUAN NOMBERTO ELESPURU CDRA 3, 4, 5, AV SALAVERRY CDRA 29, CA BALTAZAR LA TORRE CDRA 2, 3 UGARTE Y MOSCOSO CDRA 3, 4, CA MOSHE BEN MAIMON CDRA 2, AV JAVIER PRADO OESTE CDRA 21, LOS MANZANOS CDRA 1, 2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

JR FULGENCIO VALDEZ CDRA 4, JR SUCCHA CDRA 3, JANGAS CDRA 4, JR NAPO CDRA 3, 4.

CALLAO 09:30 – 15:30

PROVIV VALLE HERMOSO II ETP MZ B, H, I, F, G, K, E, PROVIV VALLE HERMOSO DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, F, G.

SAN MARTÍN DE PORRES 10:00 – 16:00

CALLE S/N MZ.H1 LT 04 AA.HH. DANIEL A. CARRI, ESQ.UNIVERSITARIA TOMAS VALLE, MZ P LT 13 AHM LUIS A SANCHEZ PROY DAC A.H. DANIEL ALCIDES CARRION, PROY. INT DANIEL ALCIDES CARRION M Q - L 18 PS 3 A.H. DANIEL ALCIDES CARRION, M Q- L 14 A.H. L A SANCHEZ PROY INT DANIEL ALCIDES CARRION, PS 33 MZ N COSTADO LOTE 12 SAN MARTIN DE PORRES, AV UNIVERSITARIA CDRA.10, AV TOMAS VALLE CDRA.16, AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ MZ. C, M, P, Q, S, A.H. DANIEL ALCIDES CARRION MZ. C, H1, I, I1, J, K1, L, M, N, N1, P, Q, S, W, X, Y, Z.

Jueves 18 de marzo

CALLAO 08:00 – 18:00

ANCASH Y GUISSE INT 159, 160, MARCO POLO INT 29, 28, 31, 33, 34, 759, 761, 767, 771, 789, 791, 779, 33, 30, 785, 797 BARRIO FISCAL, COSTANERA INT 36B, 38B, 39B 1009 BA B.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 16:00

MZ A LT 1, 2, 03, 23 URB. PRO INDUSTRIAL SECTOR 9, CR PANAMERICANA NORTE PARCELA L

LA PERLA 08:30 – 17:30

CACERES CDRA. 1, ALFONSO UGARTE CDRA. 9, 10, 11, 12, 13, AVENIDA ATAHUALPA CDRA. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AV BRASIL CDRA. 5, 6, JOSE GALVEZ CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, 9, AV LA PAZ 466 CDRA. 4, AV LINCOLN CDRA. 3, 4, 5, AV WASHINGTON CDRA. 4, CA WASHINGTON, ATAHUALPA, UNION Y BRASIL K 203 - 2DO PISO U.V. LA PERLA - U.V, AV. ZARUMILLA CDRA. 4, 5, JR BELISARIO SUAREZ CDRA. 2, JR BOLOGNESI CDRA. 11, CA CAHUIDE CDRA. 4, 5, 7, JR. HUASCAR CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, AV ALMIRANTE GRAU CDRA. 10, 11, 12, 13, JR VIGIL CDRA. 10, VICTOR FAJARDO CDRA. 11, 12, AH MOISES ALBINO MZ. A, B, U V LA PERLA BLOCK I, J, K, L, M D - L 44 A.H. CANADA - A.H, OV CANADA FTE DIPAPIE PST 405125, PS ANDRES ABELINO CACERES 127 DEPTO A PISO 2, PQ CIVICO ESQ CON LA CA LINCOLN CON CA CAHUIDE U.V. LA PERLA.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 18:00

URB. SAN ANTONIO MZ. A, B, C, ASOC. DE VIVIENDA LOS JARDINES DE SANTA ROSA MZ. E, G, ASOC. DE VIV PARAISO FLORIDO MZ. A, E, H, ASOC.VIV.PARAISO DORADO MZ. A, M E - L 20 PISO 1 PROVIV VIRGEN DE LAS MERCEDES – PROVIV.

LOS OLIVOS 09:00 – 17:00

AV GERARDO UNGER ESQ AV EL ZINC (CAM.VIG) URB. INDUSTRIAL, M A SUB - L 48-A URB. INDUSTRIAL INFANTAS ETP III, AV UNIVERSITARIA FTECDRA 60 C9 ESQ.ALFREDO MENDIOLA (CAM.VIG) URB. INDUSTRIAL, AV LOS ESTAÑOS CDRA. 57, URB IND. INFANTAS MZ. A, B.

LIMA CERCADO 09:00 – 17:00

COLONIAL 1111 TORRE A, B, JR ZORRITOS 13 TORRE B ALTO BVENAVIDES ETAPA 1 TORRE B.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 15:00

M C - L 2 C.P. EL CALICHE SCT MANUEL ZELAYA - C.P. ASOC. PROP. EL PARAISO -MZ. A, B, C, D, E, F, ASOC.MICAELA BASTIDAS MZ. A, ASOC. DE VIV. LOS JARDINES DE PUENTE PIEDRA MZ. A, B, C, D, SOC. DE PROP. LOS JARDINES DE PUENTE PIEDRA II ETP MZ. C, D.

SUPE 07:30 A 18:00

C.P.El Sausal, C.P.El Molino, Camino Supe - Caral, C.P. Huaralica, C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueólogos de Caral, Camino Caral cerca del Rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

Viernes 19 de marzo

VENTANILLA 08:00 – 18:00

AV LOS ALISOS MZ. N2 LT. 25 1ER. PISO A.H. LOS JAZMINES -, AV G CRUCE CON AV ATAHUALPA (CAM.VIG) A.H. JAIME YOSHIYAMA, AA.HH. JAIME YOSHIYA MZ. A1, A2, A3, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC SCT E MZ. M, N, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, U, U1, U2, V, V1, V2, X, X1, Y, Z, Z1, Z2.

VENTANILLA 09:00 – 15:00

OTROS PROYECTO PARQUE PORCINO M 72 - L 134 UC. 008014 VALLE CHILLON.

SAN MIGUEL 09:00 – 17:00

AV COSTANERA CDRA.20, AV COSTANERA ALTURA DE LA CALLE 19, AV LIBERTAD CDRA 17 (PARQUE TUPAC AMARU I) COSTADO POSTE AP 408185, AV LIBERTAD CDRA 17 (PARQUE TUPAC AMARU I) COSTADO POSTE AP 408185, AV LIBERTAD CDRA.16, 17, 18, P ANDAGOYA 87, 93, AV. LA PAZ CDRA. 16, 17, 18, 19, PS SAN JOSE CDRA. 1, MZ. O PSJE SANTA ANA CDRA. 1, PQUE. T. AMARU PSJE.STA.ANA 134 C.DE PAPE - URB. GERMAN ASTETE, PASAJE ANACLETO VIANI CDRA. 1, PS CESAR VARGAS CDRA. 1, CA LOS HUANCAS CDRA. 1, CA LOS NAZCAS CDRA. 1, PASAJE FATIMA CDRA. 1, 2 PASAJE LOURDES CDRA. 1, PSJE ROSARIO CDRA. 1, PSJE SANTA MARIA REYNA CDRA. 1, 2, MZ. I, J, CALLE 16 PJE UNO CDRA. 1, CA 19 CDRA. 1, PASAJE 1 CDRA. 1, PASAJE 2 CDRA. 1, PASAJE 3 CDRA. 1, CALLE MARANGA CDRA. 1, 2, URB. GERMAN ASTETE MZ. J, K, L, M, N, O, P, URB. CIUDAD DE PAPEL MZ. I, J, K, L, M, O, P.

LOS OLIVOS 09:30 – 17:30

PARQUE 02 A.H. LOS OLIVOS DE PRO.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00

URB. SAN HILARION 1RA. ETAPA MZ. A, A2LL, LL2, M, M2, URB. SAN HILARION 2DA. ETAPA MZ. F, F2, G2, LL, LL2M, M2, N, N2, URB. SAN HILARION ALTO MZ. F, G, G2, URB. LAS FLORES MZ. A, F, URB. LA BASILIA MZ. A, F, JR EL SILLAR CDRA. 1, JR LOS AMATISTAS CDRA. 1, JR. LAS DRUSAS CDRA, 1, 2, LOS ZAFIROS CDRA. 18, 20, JR LAS CRETAS CDRA. 1, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA. 18, 19, 20, JR LAS GRAVAS CDRA. 18, JR. LAS GETIAS CDRA. 1, 2.

CHANCAY 08:00 A 16:00

Panamericana Norte Km 84; ubicados en el distrito de Chancay.

Sábado 20 de marzo

CALLAO 08:30 – 17:30

CA AUGUSTO MARIATEGUI OLIVA 853 URB. CHACARITAS, PLAZA FANNING CDRA. 1, AV ARGENTINA CDRA. 3, 4, AV CONTRALMIRANTE MORA CDRA. 1, 2, HUASCAR CDRA. 1, 2, 3, JR HUASCAR CASA 84 BARR. FISCAL 1, BARR. CALLAO M Z, F - L CASA 6 BARR. FISCAL 1 - BARR. CALLAO, BARRIO FISCAL 1 63 - B TERMINAL MARITIMO - BARR. CALLAO CA HUASCAR 36 BARR. FISCAL 1 CHACARITAS, BARR, BARRIO FISCAL 3 CASA 46 CHACARITAS CALLA - BARR. CALLAO HUASCAR E FISCAL 33 CALLAO - BARR. CALLAO, CA 3 848 BARRIO FISCAL 3, CALLE VII INT 11 BARRIO FISCAL 3, BARR. CALLAO, BARRIO FISCAL 3 CASA 47 CALLAO - BARR. CALLAO, CLL SEGUNDA INT.21 B. FISCAL 3 CALLAO - BARR. CALLAO CA PRIMERA CDRA. 2, CA SEGUNDA CDRA. 2, 3, 5, CA TERCERA CDRA. 7, 8, CA SEXTA CDRA. 1, 2, 3, CA SETIMA CDRA. 1, 2.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:00

SC HUERTA VIEJA MZ B LT 9, MZ B LT 6, OTROS BENDITA MAGDALENA KM 57 DE LA CARRETARA LIMA CANTA, MZ B LT 7, OTROS. FUNDO KM 57.85 LIMA-CANTA.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AHM JCM MZ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q26-1, Q26-2, Q26-3, AGRUP FAM 8 DE NOVIEMBRE MZ A, D, C, F, H, I, J, AHM PERUANOS UNIDOS MZ D, I-1, AHM JCM AMPL 2 MZ Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, AGRUP FAM Q-26 A AMPL MZ A, B, B1, C1, E, G, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, AHM AMPL N°3 JCM MZ Q4, AGRUP FAM Q-27 JCM MZ A, B, C, AHM PERUANOS UNIDOS SCT Q-26 PARC-A MZ B1, C, C1, E1, F, F1, G1, AHM JCM AMPL Q21A CERRO CELESTE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I.

