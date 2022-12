Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 16 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 21 de febrero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 16 de febrero

CARABAYLLO 08:30 – 16:30

PARCELA P3-F, URB SANTO DOMINGO DE C. POZO683.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 15:30

AGRUP FAM LA RINCONADA DEL SOL DE MCAL CACERES MZ A2, B3, B4, B5, C3, C7,C8, D1, D3, D5, E1, E2, E5, E6

RÍMAC 08:30 – 16:30

AHM MUNICIPAL III ZONA A HORACIO ZEVALLOS MZ E, G, G1, I, AHM JARDINES DE FLOR DE AMANCAES MZ D, F, G, H, I, J, K, M, O, P, Q, R, U, V, W, X, AHM VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES MZ A, B, C, D, E, F, AHM LAS BRISAS DE FLOR DE AMANCAES MZ A, A1, B, C, D, E, F, I, J, AHM SAGRADO CORAZON DE JESUS SCT JARDINES FLOR DE AMANCAES MZ A, B, D, F, G, J, K, M, N, O, R, V, X

CALLAO 09:00 – 18:00

JR HEROS CDRA 5, 6, AV GUARDIA CHALACA CDRA 17, 18, 20, PSJ ZARUMILLA CDRA 1, 2, R COLINA CDRA 6, 7, 10

CA ALMIRANTE GRAU CDRA 2, 3, JR ALFONSO UGARTE CDRA 1, 3, JR NICOLAS DE PIEROLA CDRA 4, 5, PSJ SR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C

CALLAO 10:00 – 18:00

ALIMENTOS FINOS DEL PACIFICO S.A PUNTA PARIÑAS ANT 169 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA, METALIMPEX SAC PUNTA PARINAS 169 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA, MIA METAL IMPORT ALEMANIA S. A, AV BAHIA LOS FERROLES 188 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA, FABRICACIONES GUEVARA S.R.L. AV LOS FERROLES 278 A.H. EX FUNDO BOCANEGRA

BELLAVISTA 08:00 – 17:00

URB BELLAVISTA JR ATAHUALPA # 148 AL 184

Miércoles 17 de febrero

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00

AV AMALIA PUGA DE LOZADA CDRA 31, CA ARENAS LOAYZA CDRA 1, JR CLEMENTE PALMA CDRA 2, AV MARIANO IGNACIO PRADO CDRA 30, 31, 32, AV JOSE GRANDA UI 3300 – 3313, JR CONSTANTINO BAYLE CDRA 31, 32, CA EDMUNDO ESCOMEL CDRA 31, JR JUAN LUIS HAGUE CDRA 31, 32, 33, JR JOSE ENCINAS CDRA 32, JR AUGUSTO AGUIRRE CDRA 31, JR OSCAR BARRENECHEA CDRA 2, JR ENRIQUE ARNAEZ CDRA 2, JR GERMAN APARICIO CDRA 1, 2, AV FRANCISCO ALAYZA Y PAZ SOLDAN CDRA 1, 2, JR AUGUSTO AGUIRRE CDRA 31 CA FELIPE ARIAS CDRA 2, JR GERMAN A GOMEZ SANCHEZ CDRA 1, 2, JR VICTOR NAVARRO DEL AGUILA CDRA 2 AV PACASMAYO CDRA 31, CA IDELFONSO BALLON CDRA

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:30 – 16:30

ASOC DE PROP LAS BEGONIAS 1 ETP MZ D, JR LAS TURQUEZAS MZ K, CDRA 1, 2, AV LOS POSTES ESTE CDRA 1, 2, JR LOS GRAFITOS CDRA 2, JR ZAFIROS CDRA 20, JR LAS GALENAS CDRA 2, JR LAS PERLAS CDRA 20, CA LAS GRAVAS CDRA 20, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 20, 21, URB SAN HILARION ALTO, SAN HILARION ETP 2 MZ A, G, G2, H, I, J, J2, K, K2

PUENTE PIEDRA 09:00 – 15:00

ASOC PROP CASA HUERTA SAN PEDRO MZ G, I, ASOC SAN JUAN SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A, C, ASOC DE VIV SAN JUAN BAUTISTA MZ A, C.

COMAS 09:30 – 17:30

AHM AÑO NUEVO MZ A8, B8, C8, C10, D8, E8, F8, G8, H8, T7, P7, R7, S7, V7, W7, Y7, AHM AÑO NUEVO SCT 11 DE JULIO ZONA A MZ A8, B9, C8, C10, D8, D10, LL8, R7, 3, AHM VILLA SAN MARTIN AÑO NUEVO MZ A, B, C, D, AHM LAS COLINAS MZ A, B, C, D, E, F, AHM AÑO NUEVO ZONA A SCT NUEVA UNION MZ B, L, M, O, P, AHM AÑO NUEVO ZONA A SCT NUEVO AMANECER MZ A, B, C, D, E, , AHM AÑO NUEVO SCT LAS LOMAS MZ C, D, E, F, G, , AHM LA CRUZ ONEY OCHOA VENTURA MZ A, B, C, D, E, F

CALLAO 08:30 – 17:30

JR FRANCISCO PIZARRO CDRA 1, 2, JR FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, JR CALIFORNIA CDRA 3, 4, AV MIGUEL GRAU CDRA 12, 14, 17, AV BUENOS AIRES CDRA 13, 15, 16, 17, AV PACIFICO CDRA 1, JR ESPINAR CDRA 1, 2, JR JORGE CHAVEZ CDRA 1, CA VICTOR FAJARDO CDRA 1, 2, 4, CA HEROS CDRA 1, 2, JR COLINA CDRA 1, 2, JR COLON 10, 11

AV PIEROLA CDRA 2, 3, CA JUAN FANNING CDRA 1, AV SAENZ PEÑA CDRA 14, JR VICTOR FAJARDO CDRA 1, 2, 4

JR VIGIL CDRA 3, 4, JR ARICA CDRA 3, PSJ FERNANDO DE ARAGON CDRA 4

VENTANILLA 08:00 – 18:00

AHM LOS GIRASOLES MZ A, A1, B1, C, C1, AHM LOS JARDINES DE MI PERU MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, AHM SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ N10, N11, N12, AHM 15 DE JULIO MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, AHM DANIEL A CARRION REUBICADOS MZ N9, AHM VISTA ALEGRE MZ A, B, AHM 14 DE MARZO MZ N8

Jueves 18 de febrero

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

URB. SAN ANTONIO MZ. A, CALLE 4 MZ. E, ASOC. VIVI.PARAISO FLORIDO MZ. D, E, A, C, G

ASOC. VIVI.RESID.SAN FRANCISCO MZ. B, A, G, D, C, ASOC. PROP. LOS ANDES-SMP MZ. D, A, C

ASOC.VIV. SAN JUAN SALINAS MZ.C, A, D, F, B, URB. SAN JUAN SALINAS MZ. F, B, C, C2, LOS JARDINES DE SANTA ROSA MZ. G, E, ASOC.VIV LOS JARDINES DE SATA ROSA I MZ. E, M, G, URB BRISAS DE SANTA ROSA II-MZ. G ASOC. SANTA MARIA DEL VALLE MZ. G, K, J, COOP. HUANASPAMPA MZ. B, J, A, ASOC PARAISO DORADO MZ.C, A, D, B, ASOC. VIV.SANTA MARIA DEL VALLE MZ.H, J, AV CANTA CALLAO CDRA 9, MZ. G, E, CALLE 8 MZ, I, E, A, PROG. RES LOS EUCALIPTOS MZ. B, AV CARLOS IZAGUIRRE MZ. A, CALLE LOS ROSALES MZ.H, URB SAN ANTONIO MZ A, PRO. VIV SAN ANTONIO FTE A CISTERNA N1 MZ. B, ASOC. PROP LOS ANDES MZ. A, B, PROG VIV SAN ANTONIO MZ.C, ASOC BRISAS DE SANTA ROSA MZ, L

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 14:00

SAENZ PEÑA CDRA 1, PQ. SAGRADO CORAZON DE MARIA

PLAYA MARBELLA COSTA VERDE, GRIFO PRIMAX, AV DEL EJERCITO CDRA 3,2, AV PEREZ ARANIBAR CDRA 3,2, AV. P ARANIBAR CDRA 2, A MALECON GRAU CDRA 1, BALATAZAR GAVILAN CDRA 1

MI PERÚ 10:00 – 17:00

A-H AGRUP MI PERU AMPLIACION MZ.C11, A.H.R MI PERU MZ.C10, C9, K4, K3, E18, E16, C8, C11, E15

AV AYACUCHO MZ. E-18, AV TACNA MZ. K3, A.H.MI PERU MZ. K3, E15, C12, C10, C8

A.H. MI PERU VENTANILLA MZ. K3, JR. CUSCO MZ. 114 CPMI PERU

SAN MARTÍN DE PORRES 10:30 – 16:30

COOP. VENTANILLA MZ.I,V NAVARR0 DEL A 201 MZ N2-5 COOP.CONDEVILLA,M. IGNACIO PRADO – COOP, CONDEVILLACDRA 33,34, DIEZ CANSECO CDRA 34,36,JORGE BUSTAMANTE CDRA 2,SERGIO B. MZ. J1,CDRA 2,DE LA BARRERA CDRA 2,1,JOSE MARIA BARRETO CDRA 2, PUGA LOZADA CDRA 35, DANIEL ALCIDES CARRION CDRA 2, 1,AV PACASMAYO CDRA 34 ,35,36,CAJAMARCA CDRA 36,CALLE VENTURA GARCIA C. CDRA 36,35,SAN PEDRO DE COPA CDRA 2,MANUEL BONILLA CDRA 2,JR LA LIBERTAD CDRA 34 ,35,JUAN LUIS HAGUE CDRA 35 ,34,JR SAN MARTIN CDRA 34,CALLE FEDERICO MOORE CDRA 1

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

URB SAN ANTONIO MZ. B, RES VILLA ZARAHEMLA DE CARABAYLLO MZ. A, C, PRO VIV EL ROSEDAL DE SANTO DOMINGO MZ. A,PROVIV LOS GIRASOLES MZ.A,URB SANTO DOMINGO 15 ETP MZ. A, F, ASOC DE VIV FUNDO SAN BERNARDO DE CARABAYLLO MZ. A, PROP VIV RES EL DERBY MZ.C, E, B, D, ASOC. PROP LAS PALPAS MZ. B, A, C, D, URB SANTO DOMINGO 14 ETP MZ. A, CA SAN PABLO MZ. A, AV CAUDEVILLA MZ. B, ASOC PROP.LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO III ETP MZ. A, B

SUPE 07:30 A 17:30

C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueólogos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe

Viernes 19 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

ALCAPARRAS CDRA.4,5, AV. LAS FLORES CDRA 4,6, AV. LAS PALMERAS MZ 56;57, JR. LAS BELLOTITAS CDRA.6,7; JR. LAS ANEMONAS CDRA.7, JR LAS CRUCINELAS CDRA.6,7, JR. LAS GROSELLAS CDRA. 6,7, JR ELEBOROS CDRA 4,5,; JR LAS ORTIGAS CRA 7 , CA. LAS VIOLETAS MZ 30, 55, LOS JAZMINES MZ. 18,50, GIRASOLES CDRA 4, PASIONARIAS cdra 4,5, LOS GERANIOS MZ 56, COOP. LAS FLORES CA. VIOLETAS MZ 30,51,55

COMAS 09:00 – 18:00

14903A

AV CHILLON SUB LT 34-A, LT 20 A1, 34-B FUNDO CHACRA CERRO

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

ASOC. DE VIV ESTEBAN MONZON MZ. A, AH. LA MERCED MZ. K, A.H. AMP. ESTRELLA SIMON BOLIVAR SEC 17 OCTUBRE MZ. B, A, E, I, H, F, A. H.MLA ESTRELL.S. BOLIVARP.

PDRA MZ.C, B, D, E, F, G, H, N, M, J, L, AH SIMON BOLIVAR LA ENSENADA MZ. A, B, HLA ESTRELLA S. BOLIVAR SCTIII- MZ. D, ASOC. PRO. VIV ESTRELLA SIN FRONTERAS CDRA 20, MZ. J, F, ASOC DE POS LA NUEVA JUVENTUD DE ESTRELLA DE LA ENSENADA-MZ.C, B, A, ASOC DE POBL 13 DE JUNIO MZ. A, B, A.H LA MERCED PTE PIEDRA MZ. K, L, J

ANCÓN 08:30 – 17:30

A.H MANUEL COX MZ. A, B, C, E, D, F, K, H, I, G, J, L, M, N, O, P, S, T, Q, R, PROYEC. INTEGRAL PANAMERICANA NORTE, MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. LOS JARDINES MZ. A, B, C, D, H, I, G, S, T, A.H SR. DE LOS MILAGROS MZ, A, B, C, D, E, F, K, L, M, O, S, T, U, V, W, ASOC. PORPULAR NUEVA ESPERANZA MZ. F, K, AV. SAN JUAN MZ A, F, L.

MI PERÚ 09:30 – 16:30

MI PERU MZ. E3, A. H. CIUDAD MI PERU MZ. D-15, D16, A.H.R. MI PERU MZ. D2, D13, C6, C7, B10, D16, E1, E2, E3, D14, C7, A.H. CIUDAD MI PERU MZ.D-15,D16,A.H. CIUDAD MI PERU VENTANILLA MZ.E1,E2,D14,AV AYACUCHO MZ.E1,AGRUP MI PERU MZ-D16, AH NSRA DE LAS MERCEDES MZ.D15, AGRUP MI PERU GRUPO D MZ-D1

Sábado 20 de febrero

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 19:00

JR ELIAS BONEMAISON CDRA 1, INMOBILIARIA EUREKA SAC JR HERMINIO VALDIZAN 150, HISPANO PERUANA DE CONSTRUCCION 2011 S.A AV DEL EJERCITO 280, HISPANO PERUANA DE CONSTRUCCION 2011 S.A CA MIGUEL GRAU 280 JR SAENZ PEÑA CDRA 1, AV SAENZ PEÑA CDRA 1, ITB SUCRE SAC JR EDUARDO CARRASCO CDRA 1 , CA SUCRE CDRA 1 CA PEDRO DRINOT CDRA 3, JR RAIMONDI CDRA 3, EDIFICACIONES HABITACIONALES S.A. MALECON GRAU ESQ IDELFONSO, AV PEREZ ARANIBAR CDRA 4

COMAS 08:00 – 17:00

AV TAMBO RIO URB CHACRA CERRO MZ D, Y, AV MARIA PRADO DE BELLIDO, MARVANNSS LOGISTIC S.A.C. AV TAMBO RIO LT. 19-A . URB. CHACRA CERRO - URB. CHACRA CERRO, PONEDORAS S.A.C. M D - L 68-A LOT. RUST. CHACRACERRO - COMAS - LOT.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

AHM LOS NARANJOS MZ A, B, C, D, F, E, G, I, L, LL, N, Ñ, AHM DANIEL ALCIDES CARRION MZ O1, AHM LOS ALAMOS MZ A, B, C, M, LL, P, M, Ñ, AHM SOL Y MAR I SCT PECP MZ G, J, M, N, O , AHM SAN PEDRO DE ISRAEL PECP MZ H, J, N, O, P, Q, S, T, U, W, AHM OASIS I SECT PECP MZ G, J, K, L, X, Y, AHM LA VICTORIA SCT I MZ A, I, E, F, I, J, AHM 20 DE AGOSTO MZ A, B, C, AGRUP POBL SANTA ROSA DE LIMA COVIPOL PACHACUTEC MZ B, D, E, F, M, N, Ñ, O, AGRUP POBL CERRO CACHITO, AHM OASIS III PECP MZ B, C, D, L, M, N, O , AHM ALAN GARCIA MZ A, B, C ,D, E

Domingo 21 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 00:00 – 08:00

03769A

CONJ.HAB.MARISCAL CACERES MZ. W1, B14, A.H.M.STA.MARIA SCT14 MZ W1, V1, U1, X1 A.H.M.STA.MARIA M. A, B-2, C-2, D-3, E-3, U-2, Z-2, E1, X-2, Q-2, W-2, P-2, V-2, B1, F1, G1, Y-1, P-2, R-2, H1, I1, I2, T2, V-2, Z-2, A-3, J1, O-2, X1, F3, V1, A1, C1, U1, J1, O-2, C. D. MRCAL CACERES SCT SANTA MARIA IV,2DA Y 3RA ETP MZ. E-3, U2, E1, C3, G3, A.H. VILLA 2 DE ENERO MZ. T, Q, U, J, P, Z, M, S1, Z 1, I, U1, W, Q1, D, K1 A.H.STA MARIA AMPL PAR 3 SEC NUEVA ALIANZA 1 y 2 MZ. G, C, D, B, F, E3 AGRUP. FAM STA ROSA DE STA MARIA MZ. D4, E, AH S MARIA CDAD MCAL CACERES SJL -MZ. P1, B-2, T3, U2, X-2, Q1, R1, AGRUP. FAM LAS VEGAS III ETP MZ. F, E, D, H, G, E, Sector PRIMA, AA.HH. SIGLO XXI San MZ. J1, C-1 AGRUP. FAM EL AYLLU MZ.C1, D1, F1, AGRUP. FAM NUEVO MILENIO MZ. E-4. D -4, G4, C4

AGRUP FAM LUMBRERAS MZ. O2, B3, Q2, P2, H1, W2, C3, A.H. AMPLIACION LA GRUTA

DE SANTA MARIA MZ. A-1, AGRUP. FAMILIAR 4 DE AGOSTO MZ. T-9, T13, AGRUP. FAMILIAR MERCEDES CABANILLAS A1, F, E2, D, E3, A,

A.H. LA GRUTA DE SANTA MARIA AMP MZ. GU5, E1, C1, GU9, F1, C2, B, GU15

AGRUP. FAM LAS VEGAS II ETP MZ. C, B, A, D, Sector IV URB CIUDAD MCAL CACERE MZ Q-1,

AGRUP. FAM LAS LUMBRERAS III MZ. Z5, J4, Z4, Z3, Z-2, SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. F, AGRUP. FAM LOS PORTALES DE STA MARIA MZ. I, H, A, AGRUP. FAM LUMBRERAS DE STA MARIA II ETP MZ. T1, J1, A1, V1, H1, Sector CORAZ AA.HH. SIGLO XXI San J -Mz A, Av. HÉROES DEL CENEPA Mz.H2

A.F PRIMAVERA DE STA MARIA MZ. D

CHANCAY 07:00 A 17:00

Los Alamos Mz L: B, D, E, I, J, K, N, P, Q, T, U, W, X, Z del distrito de Chancay y Sector Huarancgal y Pasamayo Bajo, predio rural Pasamayo Parcela 10; Sector Peralvillo Alto: Calle Sanchez Cerro, Calle Santa Rosa, Psje Callao, Pueblo Joven Peralvillo Mz D; Pueblo Joven Santa Rosa Mz A C D E F; Av. 24 de Agosto, Pasaje Hipólito Unanue, Av. San Martín cuadra 1 y 2 lado impar, Comité Vecinal 24 de Agosto Mz A y B, Pasaje Cajamarca, Pasaje La Merced, Calle Paita, Pasaje Paita, Pasaje Cajatambo, Jr. Ancash; Calle Alcatraz; Centro Poblado Los Tilos, Centro Poblado Buena Vista en la Carretera Chancay-Huaral; ubicados en el distrito de Chancay.

AUCALLAMA 07:00 A 17:00

Carretera Aucallama Sector Fundo Boza y Carretera Huaral – Lima Planta de Benefício; La Huaca del distrito de Aucallama.

