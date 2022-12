Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 12 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 14 de marzo.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 12 de marzo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

AMPLIACION II DEL SECTOR KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ. Q, Y, U, Z, Z1, Z2, Z3, A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SCT, KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ, B, C, E, F, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, Y, Z, Z2, AHM KEIKO SOFIA FUJIMORI, MZ. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, AGRUP. FAM MUNDO NUEVO MZ. A, B, C, D, E, AGRUP VEC NUEVA MAYORIA MA. D1, G, H, L, M, N, AGRUP. VEC NUEVA MAYORIA PROY INT LOS ANGELES MZ. A, B, C, D, E, F, G, H.

COMAS 09:00 – 18:00

AV EL ALAMO S.N COM RES FAP

SAN MIGUEL 10:00 – 15:00

CESAR LOPEZ ROJAS CDRA. 2, 3, ALFREDO NOVOA CDRA.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00

URB. GANIMIDES MZ. A, I, URB. SANTA ELIZABETH MZ. A, B, D, E, G, H, I, J.

CARQUÍN 08:30 A 12:30

Asociación de Vivienda Carquin Bajo; ubicados en el distrito de Caleta de Carquin.

CARQUÍN 14:00 A 17:30

Calle Eusebio Arroniz, Calle Alfonso Ugarte, Ps. Salazar Bondy, Jr. Los Pescadores, A.H. S. Cruz De Motupe, Ps. El Morro, Ps. Santa Rosa, Calle Augusto Salazar, Calle Jose Maria Romero; ubicados en el distrito de Caleta de Carquin.

Sábado 13 de marzo

SAN MIGUEL 08:00 – 17:00

AUZANGATE JTO.691 (EL-1) S. MIGL. MARANGA - URB. LAS LEYENDAS, AV. LOS OLMOS CDRA1 SAN JUAN DE LURIGANCHO, CALLE AMPAY CDRA.0, CA ANAQUITO CDRA.1, AV. PRECURSORES CDRA.6, 7, 8, 9, AV. ELMER FAUCETT CDRA.1, 2, 3, CHACHANI CDRA.1, CA CHAQUILCHACA CDRA.2, CA CONTISUYO MZ. FU, CDRA.2, FRANCISCO ORELLANA CDRA.1, HUACCARUNCO CDRA. 1, INCAHUASI CDRA.1, 2, MOLLOC MARCA CDRA.3,4, OTORONGO CDRA.2, PACAMARCA CDRA.1, 2, CA PUNA CDRA.1, CA SAYCUSCA CDRA.2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 16:30

A.H. 10 DE OCTUBRE 2DA ETAPA MZ. E2, E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, F13, F17, PROVIV CIUDAD MARISCAL CACERES SCT III, MZ. E3, E5, F9, F10, F11, F12, H1, H3, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H14, H15, H16, H18, H19, H20, H25, I1, I3, I4, I8, I9, I11, I12, I13, I14, I15, I16, J1, J2, J4, J7, K2, K3. K6, K8, K9, K18, K19, K20, P8, P9, C.D, MARISCAL CACERES SCT II MZ. K1, A.H. PERUANOS UNIDOS SCT VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR MZ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. MZ.G LT.1 AHM VISTA ALEGRE CERRO MIRADOR , AGRUP. FAM EL MIRADOR DE MARIATEGUI MZ A, B, M B - L 07 A.H. SCT VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR, GRUP FAM MONTE SION DE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ. A, A.H. ESMERALDA DE LOS ANDES MZ. K5, K6, K7, K8, K9, Av. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ. J4, A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI, MZ. I1, I3, I4, I5, I7, I9, I10, I11, I12, I14, I15, I16, I17, I18, H1, H4, H5, H6, H8, H10, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, K1, K2, K3, K4, K18, K19, K20, J1, J2, J3, J4, GP, P8, P9.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. A4, B4, C4, E4, F4, H1, H4, L4, N4, O4, P4, Q4, R4, S4, T4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

AA.HH.LOS ALAMOS MZ. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, AGRUP. FAM LOS ALAMOS AMPL SCT 1 Y 2, MZ. A1, B1, C1, D1, E1, F1, AGRUP FAM LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO I ETP, MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, V, W, X, AGRUP FAM LA FORTALEZA 2DA ETP MZ. A, A1, B, B1, C, E, F, G, H, I, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, GRUP. FAM EL VALLECITO AMPL W3 DEL AH JCM MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, J, K, L, AV CHILLON LT 54-A LOTIZACION SEMI RUSTICA CHACRA CERRO, AV. PRINCIPAL CENTRAL Y PJE. CABO BLANCO, AV CENTRAL Etp V MZ B LT 10 A.H. JOSE C. MA, A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI-AMPLIACION V ETAPA MZ. A, B, C, D, G, H, J, K, O, N, AMPL.W3 AH. JOSE C. MARIATEGUI MZ. B, D, H.

BELLAVISTA 09:00 – 17:00

JR COLINA TRAMO 2-OVALO SALOOM-ENTRE CALLE ALF.UGARTE Y AV. JOSE GALVEZ SN, JR COLINA CDRA.8,10.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

URB. LAS VEGAS AV. SAN JUAN DE DIOS CON SAN JOSE

HUARAL 08:00 A 12:00

Carr. La Macarena S/N Parcela 11586; ubicados en el distrito de Huaral.

Domingo 14 de marzo

CALLAO 09:00 – 16:00

SANTA ROSA CON AV. ARGENTINA, AV. ARGENTINA CUADRA 24, 26, 30 Y 32.

Te sugerimos leer