Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 11 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo 16.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 11 de mayo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H LAS TERRAZAS DE CANTO GRANDE MZ A, B, C, D, E, F, F-1, F-2, F-3, F-4, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, X, Y, AV CANTO DEL SOL MZ B, AV CENTENARIO MZ C, H, AV LOS LIBERTADORES MZ N, O, R, AV LOS PERIODISTAS MZ B LT 27, CA TUMBES MZ E, F, CA UCAYALI MZ N LT 06, 22, CA ICA MZ E, J, CA LOS LIBERTADORES, CA TACNA MZ A LT 09, JR TUMBES MZ E, G, JR LIBERTAD MZ R LT 39, JR LOS LIBERTADORES 674 MZ R LT 33, LOS LIBERTADORES MZ N LT 3, JR LAMBAYEQUE MZ E, JR TACNA MZ A LT 05, 10, A.H PROYECTO INTEGRAL DE LA ZONA MZ D, F-1, F-2, F-4, Q, R, S, Y, PSJE LAS GARDENIAS MZ I LT 2-A, 3-A, PJSE LAS AMAZONAS MZ O LT 4, PSJE GIRASOLES MZ M LT 10.

SAN MIGUEL 10:00 – 17:00

AV LIMA 2, 3, AV SAN MARTIN 5, 6, 7, BOLIVAR 539, 545, CA URABAIN 198, CA SAN MARTIN 754, JR CUZCO 899, JR SAN MARTIN, JR GENERALIZIMO JOSE DE SAN MARTIN, JR BOLIVAR 5, 6, 7, JR LIMA 336 BLOCK 4, JR SUCRE 560, PSJE URABAIN, PSJE UDIMA, PSJE BOLIVAR.

CALLAO 11:00 – 16:00

ACACIAS MZ K LT 30, ASOC PRO. VIV SESQUICENTENARIO MZ F, G, H, I, K, M, ASOC VIV SESQUIENCENTENARIO MZ F, G, H, I, K, L, M, ASOC SESQUICENTENARIO MZ F, G, H, I, K, M, CA 11 MZ K LT 19 ASOC SESQUICENTENARIO, CA 14 MZ L LT 13 SESQUISENTENACIO, AV LOS DOMINICOS 490, AV LOS DOMINICOS MZ K LT 02, URB. SESQUICENTENARIO CA 1 MZ G, CA 4 MZ F, CA 6 MZ M, CA 7 MZ G, I, CA 8 MZ I, CA 9 MZ H, CA 10 MZ H, CA 11 MZ I, CA S/N MZ G LT 16, URB. SESQUICENETNARIO MZ G, H, I, K, L, CA LOS SAUCES MZ G LT 06, CA LAS PALMERAS MZ F, G, CA LAS CASUARINAS 125, CA LOS NOGALES 264, CA LOS NOGALES MZ I, K, CA LOS NARANJOS MZ K LT 08, JR LAS PALMERAS MZ H LT 01, JR LAS PALMERAS, JR LOS NOGALES, LOS DOMINICOS MZ K LT 2, LOS OLVIOS MZ G LT 30, OTROS URB. SESQUICENTENARIO MZ G, H, OTROS MZ G LT 24 URB SESQUICENTENARIO, P02 MZ K LT 14 SESQUICENTENARIO, PQ LA FRATERNIDAD CA 9 MZ H, PQ VELA REATEGUI MZ H LT 13.

CALLAO 08:30 – 17:30

ASOC DE PROP. 7 DE AGOSTO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, PROP. DE LA URB. LA QUILLA MZ J LT 04, URB 7 DE AGOSTO MZ C, F, G, J, CA 4 MZ 6 LT 16, URB LOS LIRIOS MZ A, B, F, PQ LOS LIRIOS CALLE ALFA ESQ CALLE 6 Y LOS PINOS, URB LA QUILLA MZ D, E, F, G, J, L, JR QUILLA MZ J LT 03, ASOC. DE VIV. LAS FRESAS MZ A, A-1, B, C, D, D-1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, AV ASOC. VIV. LAS FRESAS MZ A, A-1, I, AV CANTA CALLAO, AV CANTA CALLAO MZ A, B, C, AV A. BERTELLO S/N CA 2, AV COLECTORA MZ A, B, E, AV ELMER FAUCETT 49, 50, 51, AV ELMER FAUCETT MZ A LT 24, 25, 28, AV LOS CEDROS MZ A LT 1, 31, AV LOS CEDROS CON CA GUIRNALDAS, AV LOS CEDROS CON CA 6, AV LOS CRISANTEMOS MZ N LT 09, AV LOS ROSALES MZ F, G, AV LOS PINOS MZ A-1 LT 11, URB. ASOC. DE PROPIETARIOS 7 DE AGOSTO CA 2 MZ E, F, H, J, CA 25 MZ A LT 10, CA 3 MZ F LT 26, CA 4 MZ A B LT 16, AV EL OLIVAR MZ D LT 10, COOP. 7 DE AGOSTO MZ B, D, E, G, H, J, R, COOP. 7 DE AGOSTO CA 2 MZ D, COOP. 7 DE AGOSTO CA 4 MZ G, ASOC. DE VIV RES LOS OLIVOS CA 25 MZ A LT 10, CA ALFA, CA ALFA MZ G, H, J, CA EL OLIVAR MZ D, E, K, L, CA LOS CEDROS 143, 158, CA LOS ALISOS, CA LOS ALISOS MZ D, E, F, G, J, CA LAS PALMERAS MZ C, D, CA LOS CRISANTEMOS MZ N, Ñ, P, CA 4 CON CRISANTEMOS, CA LAS COLINASMZ A, B, D, CA GUIRNALDAS MZ F LT 28, 30, 31, CA LAS GUIRNALDAS CON CA EUCALIPTOS, CA EUCALIPTOS MZ B, C, CA LOS CLAVELES MZ F LT 52, CA LOS ROSALES MZ F, G, CA LOS PINOS MZ A-1, F, B, CA LOS NARANJOS MZ A, H, CA LOS ROBLES MZ E, M, K, L, CA SAN MARTIN MZ F LT 51, CA S/N PARCELA 2-A URB. EX FUNDO LA TABOADA, CA TULIPANES MZ S LT 08, 09, CA SANTA ROSA MZ O, P, Ñ, CA 11 URB LAS FRESAS MZ Q LT 2, LOS ROSALES MZ G LT 33, LOS ALISOS MZ J LT 13, LOS EUCALIPTOS MZ B LT 42, LAS COLINAS MZ D LT 3, ASOC LAS FRESAS MZ B, C, E, D-1, F, G, H, J, K, N, Ñ, O, Q, URB LAS FRESAS A, A-1, B, C, D, D-1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, ASOC. LOS LIRIOS MZ A, B, C, E, A.H DANIEL ALCIDES CARRION MZ B LT 12, COOP SERV. MUTLT 7 DE AGOSTO MZ D LT 06.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 18:30

ASOC. DE PROP JARDINES DE COPACABANA MZ A, B, D, E, G, ASOC. DE PROP DE VIV CHAVIN DE HUANTAR II ETP MZ A, B, C, D, PROVIV LAS TUNAS DE CARABYLLO MZ A, B, C, D, PROVIV SAN DIEGO DE CARABAYLLO III ETP MZ A, B, C, D, ASOC. DE PROP LOS JARDINES DE BELEN I ETP MZ A, B, C.P. ASOC LAS MAGNOLIAS DE COPACABANA ETP IV MZ C, ASOC DE PROP LOS JAZMINES DE LOS MONTE MZ A, B, C, D, E,, ASOC DE VIV LAS BEGONIAS DE COPACABANA MZ B, , PROVIV RESID LA FORTALEZA DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, ASOC. EL PARAISO DE SAN LORENZO MZ E, PROVIV LAS VIÑAS DE SAN DIEGO MZ A, B, C, D, ASOC. VIV LAS MAGNOLIAS DE COPACABANA II ETP MZ D, PROVIV VIV LAS CASUARINAS DE COPACABANA II ETAPA MZ A, B, C, ASOC. SANTA JUANA DE COPACABANA MZ E, C.P. EL PACIFICO MZ A, PROVIV SEÑOR DE MURUHUAY MZ A, B, C, D, E, ASOC. LA PRADERAS DE COPACABANA MZ A, PROVIV LAS MAGNOLIAS DE COPACABANA III ETP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, PROVIV EL ROBLE MZ G, ASOC SANTA LUCIA MZ A, B, C, D, ASOC DE PROP MIRAFLORES MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV LOS NOGALES DE COPACABANA ESQUEMA LA GRAMA MZ A, PROVIV SANTO DOMINGO MZ D, ASOC. LOS FRUTALES DEL NORTE MZ A, B, C, ASOC. VIV SAN MIGUEL DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, PROVIV SAN FELIPE DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, PROVIV SEÑOR DE MURUHUAY MZ A, B, C, D, E, PROG. VIV. PARAISO DE SAN LORENZO MZ A, B, C, D, PROG. VIV. PARAISO DE SAN LORENZO, AMPL. DE PROP. 29 DE AGOSTO CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, PROVIV SANTO DOMINGO DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. DE VIV. LAS DALIAS DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTORIA DE COPACABANA MZ B.

CARQUÍN 13:00 A 18:00

Av. Industrial, Jr. Felipe Huanca, Prolongación San Isidro, Los Libertadores, Av. 28 de Julio, Calle Alpamayo, Calle Pedro Cuenca, Jr. Las Flores, Calle 27 de Setiembre, Calle Emilio Mendez C.P. Olaya en el distrito de Carquín.

Miércoles 12 de mayo

LIMA CERCADO 09:00 – 17:00

AV ALFONSO UGARTE CDRA. 3, 4, AV BENAVIDES /PLAZA 2 DE MAYO, AV BOLOGNESI CDRA.4, AV GUILLERMO DANSEY CDRA. 3,4, BLOCK. B1 DPTO.104, G. DAMSEY ESQ.CON M. ZAMORA, HUAROCHIRI CDRA.5, JR ASCOPE CDRA.5, MIGUEL ZAMORA CDRA.1, PL DOS DE MAYO ESQ. AV. ALFONSO UGARTE HACIA CAQUETA SN ESTACION DOS DE MAYO, PL DOS DE MAYO-CORREDOR CENTRO TRAMO 1, PLAZA 2 DE MAYO CDRA.0.

EL AGUSTINO 09:00 – 18:00

FERROCARRIL CON PRIMERO DE MAYO

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

EX FUNDO GALLINAZOS OTROS PARCELA 75, 75A, 75B, ASOC. SANTA INES BAJA MZ. G, COOP AGRARIA GALLINAZO PARCELA 75, ASO DE PREQUEÑOS AGRICULTORES TERRENO RUSTICO PARCELA 76, AV LOS GALLINAZOS POZO CDRA.8

ANCÓN 09:00 – 17:00

AV LAS COLINAS S/N DEPTO A10 PLAYA HERMOSA, AV MANUEL PARDO MZ O LT 6, AV. LAS COLINAS S/N RADIO SS.1198 ANCON, BAJADA LAS CABRILLAS CDRA.4, BUNGALOW # 16 PLAYA HERMOSA-ANCON, BUNGALOW 2 LAS COLINAS ANCON, BUNGALOW 21 ANCON, BUNGALOW 3 LAS COLINAS ANCON, BUNGALOW 30 ANCON, BUNGALOW 8 PALYA HERMOSA ANCON, BUNGALOW M B - L 32 HOTEL PLAYA HERMOSA, BUNGALOW N 6 PLAYA HERMOSA ANCON, BUNGALOW N1 PLAYA HERMOSA, BUNGALOW N7 LOTE 26 PLAYA HERMOSA, C EDUARDO FTE OVALO R8 ANCON, CA LAS COLINAS CDRA.1 CA LOS PELICANOS CDRA.3, CA PISTA PLAYA HERMOSA URB. MARINA LANCHEROS, CA BUNGALOW 2 A PLAYA HERMOS ANCON, CA CARABELA Lte.32 URB PLAYA HERMOSA ZONA, CA CARABELA Lte.33 URB PLAYA HERMOZA, CARLOS EDUARDO MZ R LT 7 ANCON, CE LA CRUZ, PERIMETRO DE OASIS, NUEVA ERA, CERRO LA CRUZ ANCON, DELFIN CDRA.1, E. COLINAS JTO BUNGALOW 2A PLAYA HERMOSA, LA CARABELLA MZ-C1 LT-8 ANCON, LAS CHUITAS EQ DELFINES MZ O LT 8 ANCON, LAS COLINAS PLAYA HERMOSA ANCON, LAS GAVIOTAS CDRA.2, LOS PELICANOS S/N, LT 11, M. - L 31 URB. PLAYA HERMOSA ZONA ALTA – URB, M. - L 50 URB. PLAYA HERMOSA, M BUNGALOWS N - L 27 URB. LAS COLINAS, M L - L 5 2DO. PISO PROVIV AMPL LAS PRADERAS DE CARABAYLLO, MA JUAN BARDELLI DPTO 5-A QUINTO PISO, MA LAS COLINA DE ANCON CDRA.1, MAL BARDELLI CDRA. 1, 2, 3, 4, 7, MAL BARDELLI PS 2 B ANCON, MALCN PARDO MZ Z LT 9 ANCON, MALEC BARDELI MZ 1ER PI, MALEC BARDELI MZ 2DO PI, MALEC BARDELI MZ 3ER, MALEC BARDELI MZ 4TO, MALECON LAS COLINAS CDRA.1, MALECON LAS COLINAS MZ P LT 5 PLAYA HERMOSA, MALECON MANUEL PARDO-17, OTROS A.H OASIS, OTROS CAMINO PLAYA HERMOSA, OTROS CRUCE DEL MALECON PRADO CON CA. LAS ALMEJAS, OTROS FRENTE PIQUEROS 290 PLAYA HERMOSA ANCON CAM.DES.051, PQUE L GAVIOTAS CD 2, PQUE L GAVIOTAS MZ L LD5 2 AET P ANCON, RADIO DE SS.1198 - CERRO LA CRUZ, RB. LAS COLINAS MZ.C1, R, UR PLAYA HERMOSA 323 PS 2B ANCON, URB. PLAYA HERMOSA MZ. A, B, C, C1, E, L, M, P, S, Z, ZONA ALTA LAS COLINAS M.I, ZONA ALTA LT 38 URB. PLAYA HERMOSA, AHM AMPLIACION ESTEREAS I MZ I, O, K, PROG MUNIC VIV ECOLOGICO VILLAS LAS DUNAS MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, AHM PMV OASIS MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, AHM LOS GIRASOLES MZ A, PSJ S/N LAS LATAS ANCON, AHM LAS BRISAS MZ A.

Jueves 13 de mayo

PUENTE PIEDRA 10:00 – 15:00

SANTA JOSEFINA KM 30 PANAMERICANA NORTE

CARABAYLLO 11:00 – 16:00

CONSTRUCTORA VALLES DEL PERU SA AV PERIMETRICA 3ETP M L SUB LOTE 6B.

CALLAO 09:00 – 17:30

ARICA CDRA.1, AV CALLAO CDRA. 1, 2, AV DE LA MARINA ESQ. CALLE LA MAR CARIBE Y HUAMACHUCO SAB 4718 SN, AV DE LA MARINA ESQ. CALLE MAMA OCLLO, PSJE LAGO TITICACA SAB, AV LA MARINA CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38, 39, 45, AV LA MARINA CON JR CALLAO, AV LA MARINA MZ. F, F1, F2, AV LA MARINA S/N-MZ. B LT.24 APVEMEM - URB. LA PERLA, AV SANTA ROSA M 6 - L 24-A, AV SANTA ROSA M 6 - L SUB-LT 24-B, AV. GUARDIA CHALACA/SANTA ROSA, AV. LA MARINA CRDA. 45 S/N. (MZ. G L.15), AV. LA MARINA CUADRA 38 MZ. A LT. 07 - C.D. LA PERLA, AV. LA MARINA MZ.C LT.18 LA PERLA - C.D. LA PERLA, AV.LA MARINA 3915 - URB. LA PERLA, AV. MRCAL CASTILLA CDRA. 8, 9, AVENIDA SANTA ROSA CDRA.1, AVENIDA SANTA ROSA ESQ. JUAN PABLO II, BENJAMIN DOIG LOSSIO 2DA ET MZ. A2, C1, C2, D2, E1, E2, F1, F2, K4, BENJAMIN DOIG LOSSIO 3RA ET MZ. A3, A4, B3, C3, D3, E3, F3, H4, J4, K4, L4, M4, CA AGUA MARINA 111 URB. SAN ANTONIO, CA MAMA OCLLO CDRA.2, CA MAR DEL CORAL 2 ETAPA CDRA.1, CALLE ONEGA MZ C, CALLE S/N MZ. B LT.14 URB.STA.LUISA - URB. LA PERLA, IQUIQUE CDRA.2, JOSE GALVEZ CDRA.17, JR ESPAÑA CDRA. 0, 1, JR TARAPACA CDRA.1, JR HUAMACHUCO CDRA.1, LA MARINA MZ.C LT19 CERESOS 2ET LA PERLA - URB. LOS CEREZOS M 6 - L SUB LOT 24-C URB. LA PERLA, MANTARO CDRA. 2, 3, MAR CASPIO CDRA.1, MZ. F2 LT.14 LA PERLA ALTA, OV SANTA ROSA CON AV LA MARINA, OVALO SALOM AV STA. ROSA CDRA.1OVALO SALOOM ESQ.AV.STA.ROSA MD. SERENAZG, PASAJ. 14 M C-2 - L 01 DEPTO B-3ER. PISO, PASAJE LAGO TITICACA S N LA PERLA, PS ALAMEDA BUENOS AIRES CDRA.1, PS ASUNCION CDRA.1, PS BOGOTA CDRA.1, PS LAGO EYRE SUPER MZ 2 M A, PS LAGO OMEGA M C2 - L 7 134 – 136, PS LAGOIRE SUPER MZ 2A, PS MAR AMARILLO CDRA.1, PS MAR BALTICO CDRA.1, PS MAR DE GARU CDRA.1, PS MAR DEL CORAL CDRA.1, PS P-12 M A-2 - L 2 PISO 4 U.I NRO.6 URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO, PS P-14 M C-2 - L 01 - 3ER PISO A URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO, PSJ SUCRE CDRA.1, PSJ.VALPARAISO CDRA.1, PSJE ALAMEDA CDRA.1, PSJE ALAMEDA JAMAICA CDRA.1, PSJE BRASILIA CDRA.1, PSJE MAR CASPIO CDRA.1, PSJE PANAMA CDRA.1, PSJE LOSEUCALIPTOS CDRA.1, PSJE. MAR ADRIATICO CDRA.1, PSJE.CARACAS CDRA.1, S ROSA CD1 IMP BK B DP 1 (DIF) LA PERLA, TALARA 102 ESQ.AV.LA MARINA CDRA. 39 - URB. LA PERLA, URB BENJAMIN DOIG LOSSIO 178 180, URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO MZ. A, A3, C1, C2, C3, D, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, F3, G, G1, H, H2, H4, J4, K4, L4, M4, URB. MARANGA MZ. A, B, URB.EMP.MUNIC MZ C LT 14 (CDRA 40 MARIN) - URB. LA PERLA.

COMAS 09:00 – 16:00

A.H. NUEVA ESPERANZA MZ. E, A.H. SOLEDAD ALTA AMPLIACION MZ. F, G, H, I, A.H. SOLEDAD ALTA MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AH. PAMPA DE COMAS MZ. B, H, T, CALLE LUZURIAGA [P.J.-9 DE OCTUBRE] MZ C LT, JR KENNEDY CDRA.1,2 JR. LOS ROSALES CDRA. 1, MZ B LT02 A.H. LAS CAUARINAS, P.J. LA LIBERTAD MZ.TJ, XN, PSJE. LUZURRIAGA CDRA.1, PSJE. SAN PEDRO CDRA.1, PSJE.TARAPACA CDRA.3, VISTA ALEGRE CDRA.1.

HUARAL 08:30 A 17:30

C.P. Huarangal, A.H. Huarangal Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J, Camino a Jesus del Valle, Jesus del Valle, CR. Huaral - Lima - Sector Jesus del Valle, Ca. Trilce con Calle Jose M. Seguren, Coop. El Amauta, Ca. San Jorge, Ca. Sta. Elena, Otros Fundo Jesus del Valle, Ca. J.C. Mariategui, Ca. los Delfines, Ps. Jose Carlos Mariátegui, Ca. San Jorge, ubicados en el distrito de Huaral.

Viernes 14 de mayo

CALLAO 08:30 – 17:30

MIGRON 492, CA OMIGRON 412, 444, 448, 487, 491, E. MEIGGS 324 PQUE INTER. IND Y COMER

ANCÓN 08:30 – 17:30

A.H. PIEDRA LIZA MZ. B, ASC. L ALAMOS 1 Y 2 MZ. A, L, M1, N, V, ASOC DE VIV LOS TRABAJADORES DEL PUERTO MZ. A, A1, K, L, M, N, ASOC. LAS GARZAS MZ. A, B, ASOC.PROP. OLIVOS STA.ROSA MZ. C, D, H, M, N, AV BERTELLO ESQ. CALLE LAS BEGONIAS-TRAMO CANTA CALLAO-LAS BEGONIAS SN, AV JAPON EX- A. BERTELLO B. M A - L 10, CA 1 CDRA.4, CA LAS AZUCENAS - CERRO COLORADO S/N, LOS ROBLES DE STA ROSA MZ. A1, URB. 7 DE AGOSTO MZ. I, URB AEROPUERTO MZ. M, URB. EL PINO MZ. A, B, URB. LA QUILLA MZ. A, URB. LAS GARDENIAS MZ. N, URB. LOS ALAMOS MZ. A, A1, B, K, L, M, M1, N, V.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

HH LAS ANIMAS MZ. A1, A2, B1, D1, E1, G1, K, K1, M, M1, N, Ñ, O, O1, P, P1, Q1, R, S, S1, S2, T, T1, U, V, V1, AV VENEZUELA ALT KM 25 PANAM. NORTE- OVALO SHANGRILA SN A.H. LAS ANIMAS, AV. INDEPENDENCIA S/N PJ. CERRO LAS ANIMA, AV. VENENZUELA COMITE 8A A.A.H.H CERRO, AV. VENEZUELA COMITE 5 5 AA.HH. CERRO LAS ANIM, CALLE LOS TULIPANES A.H. CERRO LAS ANIMAS, MZ M LT 08-B AH. ASOC.SHANGRILA.

CALLAO 11:00 – 12:00

URB. PEDRO RUIZ GALLO MZ. F, G.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

HUACHO 08:00 A 16:00

Urb. Los Cipreces Mz K, L, Ñ ubicados en el distrito de Huacho.

SAN MIGUEL DE ACOS 09:00 A 16:00

Comunidad San Juan de Uchucuanico, Comunidad de Huascoy ubicados en el distrito de San Miguel de Acos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Sábado 15 de mayo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

AH JESUS OROPEZA CHONTA MZ. A, ASOC.LOS PINOSÕB-23 - A.H. LOS PINOS, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA. 35, 36, 37, AV REPUBLICA DE POLONIA CDRA. 9, AV SAN MARTIN DE PORRES ESTECDRA. 3, AV SAN MARTIN DE PORRES OESTE CDRA. 3, AVENIDA SAN MARTIN DE PORRAS [URB.-MARISCAL L - ASOC. LOS PINOS, CA RIO MAJES ESQ CA. A, JR RIO AZANGARO CDRA.10, JR RIO CAPEYUNE CDRA.36, JR RIO MOCHE CDRA.1, JR RIO SANTA MARTHA CDRA.1, JR RIO SUCHES CDRA.10, JR. RIO ENE CDRA.1, JR. RIO RIMAC CDRA.1, M A - L 23-A PISO 3 AH JESUS OROPEZA CHONTA, PQ RIO CANDAMO-JR. RIOI MOQUE SN, URB. LOS PINOS MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:30 – 17:30

AV JARDINES OESTE CDRA. 2, 3, 4, AV LAS FLORES CDRA. 8, 9, AV LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRA. 13, 14, AV LOS JARDINES OESTE ESQ. AV. LAS FLORES SN URB. LAS FLORES DE LIMA, AV. CANTO GRANDE CDRA.13, AV. LOS JARDINES CDRA.2, COOP.LAS FLORES MZ.99, JR LAS GROSELLAS CDRA.17, JR LOS AMELOS CDRA.17, LAS ANEMONAS CDRA.13, LAS MANDRAGORAS CDRA.4, LAS RIMARINAS CDRA. 3, 4, PARQUE LOS VIENTOS MZ. E SAN HILARION BAJ, URB FLORES MZ. K, URB. SAN HILARION 2DA. ETAPA MZ. B, C1, E, E1, URB. SAN HILARION MZ. C, D, E, E1.

CALLAO 08:00 – 18:00

CALLE LORETO CUADRA 3, 4.

VENTANILLA 09:30 – 12:30

A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ F2, F4, F10, Z3, A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS I ETP PACHACUTEC MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, AA.HH. CHAVIN DE HUANTA MA. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, H SAGRADO CORAZON DE JESUS I ETP MZ. A, B, C, D, E, F, G, H.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:00

MZ A LT 01, 16, 17, 18, 19 C.P. HORNILLOS

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 16:00

Comunidad San Juan de Uchucuanico, Comunidad de Huascoy ubicados en el distrito de San Miguel de Acos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

VÉGUETA 08:00 A 18:00

Ca. Constitución, Ca. Bolognesi, Ca. La Marina, Ca. Melchor Aponte, Ca. Nueva Loza Deportiva El Huracán, Av. Dos De Mayo, Plg. Dos De Mayo, Ca. Miraflores, Fundo Cerro Colorado, Otros expansión urbana Huracán, Av. Emancipacion, Ca. Emancipacion – Frente Estadio Municipal, Av. Emancipacion S/N Sct Liseras, Ps. Lucia Ramirez, Ca. Independencia, Ca. S/N Piscina Municipal, ubicado en el distrito de Végueta.

Domingo 16 de mayo

COMAS 09:00 – 17:30

A.H. ROSA DE AMERICA MZ. J, K, L, AV ROSA DE AMERICA CDRA 8, 9, 10, AV. GERARDO UNGER CDRA.59, CALLE SAN ANDRES CDRA.60, URB. LOT. IND. MOLITALIA MZ. B, C, URB. SANTA ISOLINA MZ. K, L.

BELLAVISTA 09:00 – 16:30

27D M E2 - L 22 AREAS COMUNES URB. CIUDAD DEL PESCADOR, AV 1 COMUNAL 1 - 1ER PISO CDAD DEL PESC, AV 1 OF 1 CENTRO COM 4 C DEL PESCADOR BELL, AV 1 OF19 CENTRO COM 4 C DEL PESCADOR BELL, AV 1 S/N URB. CIUDAD DEL PESCADOR, AV ESQ. AV. AMANCAES CON GUILLERMO MORE, AV INSURGENTES ESQ CA. 6B (PILETA) FTE MZ Q URB CIUDAD DEL PESCADOR, AV INSURGENTES M III - L 1B MCDO JOSE OLAYA URB. CUIDAD DEL PESCADOR, AV LOS INSURGENTES CDRA.5, AV. UNO C. DEL PESCADOR, AV.1 C. COMUNAL 1 DP. 7 C. DEL PESCADOR B, AV.1 DP.15 BELLAVISTA C.COM. C. PESCADOR, AV.1 FTE.CENECAPE C.DEL PESCADOR BELLAVI, AV.1 URB.CIUDAD DEL PESCADOR TIENDA 10, C. COMUNAL N°1, CA 28E, CA 41/CALLE T1, CALLE UNO DP.12 A C.DEL PESCADOR, CALLE UNO DP.18 PISO 02, CTRO COMERCIALN-4 AV N-1 O-20 C-PESC BELLA, INSURGENTES DP.03 C.COM C. PESCADOR, INSURGENTES DP.07 C.COM P4 C. PESCADOR, JR BELEÑOS CDRA.3, PQ COMUNAL NO. 1- CALLE 26 Y GLLRMO MORE S/N URB. CIUDAD DEL PESCADOR, PQ VIRGEN DEL CARMEN FTE MZ. T1 LT.9 AV JUAN V. ALVARADO, URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZ D2, E2, F2, G2, MIII, R1, T1, U1.

Te sugerimos leer