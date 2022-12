Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 10 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo 13.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 10 de junio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 16:30

A.H PERUANOS UNIDOS VISTA ALEGRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. 10 DE OCTUBRE 2DA ETAPA MZ E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, F13, F17, F13, J5, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, F13, F17, J5, A.H. 10 DE OCTUBRE SCT II MZ E2, E3, F10, F13, J5, A.H. ESMERALDA DE LOS ANDES MZ K5, K6, K7, K8, K9, A.H. JOSE C. MARIATEGUI MZ G8, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, J1, J2, J3, J4, J5, J7, K1, K2, K3, K4, K18, K19, K20, K28, P8, P9, A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI SCT III MZ E1, F9, H7, H8, H9, H14, H18, H19, I3, I10, I6, I12, J1, J7, K4, K20, A.H. PERUANOS UNIDOS MZ B, L, A.H. PERUANOS UNIDOS SCT EL AMAUTA MZ B, A.H. PERUANOS UNIDOS SCT VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR MZ B, E, F, G, H, I, J, K, L, AA.HH J.C. MARIATEGUI AMPLIAC MZ I1, I11, I15, I16, I17, I18, AGRUP FAM MONTE SION DE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, AGRUP. FAM EL MIRADOR DE MARIATEGUI MZ A, AMPL. PUEBLO JOVEN 25 DE NOVIEMBRE MZ B, B1, C, C1, D1, E, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 53, AV. AMPLIACION C.C. J C MARIATEGUI, C.D. MARISCAL CACERES SCT 6TA Y 7MA MZ.E5 C.D. MARISCAL CACERES SCT II MZ H13, H17, H19, K1, C.H. MARISCAL ANDRES A. CACERES MZ C3, E,E 2, E4, G8, H1, H2, H4, H6, H7, H8, H10, H14, H16, H17, H18, H21, I1, I3, I4, T5, I6, I8, I9, I13, J1, J3, K3, K7, K8, K9, K20, CA COMERCIO PUESTO 5 A.H. JOSE C. MARIATEGUI SCT PROG. CIUDAD MARISCAL CACERES, JR GEORGE MARSHALL CDRA 54, M I-10 - L 7 – 2DO PISO (SECCION UV-B) OTROS PROG CIUDAD MRCAL CACERES – OTROS, PROVIV CIUDAD MARISCAL CACERES SCT III MZ E, E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, G8, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14, H15, H16, H18, H19, H20, H21, H24,H25, I1, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, J1, J2, J4, J7, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K18, K19, K20, P8, P9.

CALLAO 09:00 – 17:00

CA CORPAC MZ 1 LT 1, CA CORPAC CDRA 3, 5, AV ELMER FAUCETT S/N AEROPUERTO INT. JORGE CHAVEZ (GRUPO AEREO 8), AV FAUCETT- CA CORPAC.

CALLAO 09:30 – 17:30

ARICA CDRA 2, BUENOS AIRES CDRA 12, 13, SAENZ PEÑA CDRA 9, COLON CDRA 9, 10, AV ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA 12, JIRON VIGIL CDRA 1, 2.

MAGDALENA 09:00 – 17:00

AV JAVIER PRADO CON JR TRUJILLO (CAM.VIG) , AV JAVIER PRADO/ JR. JUAN DE ALIAGA, AV S DE CHILE CDRA 6, AV. JAVIER PRADO CDRA 8, AV.ALBERTO DEL CAMPO FTE. AL 863, AVENIDA ALBERTO DEL CAMPO CDRA 7, CA ALMIRANTE MARCOS DE ARAMBURU CDRA 4, CA FELIX DIBOS CDRA 7, 8, CALLE COMANDANTE JIMENEZ CDRA 1, 2, JR FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRA 3, 4, JR FELIX DIBOS CON JR CMDTE JIMENEZ CDRA 1, JR JUSTO AMADEO VIGIL ESQ. AV. ALBERTO DEL CAMPO SN, JR TRUJILLO CDRA 3, 4, JUSTO A VIGIL CDRA 4.

PACHANGARA 08:00 A 18:00

Centro Poblado Andajes: Calle Progreso, Calle Salaverry, Calle 28 de Julio, Calle 02 de Mayo; Calle Shanahuay, Comunidad de Andajes calles Plaza de Armas, 28 de Julio, Dos de Mayo, calle Grau, Parque Centenario.; ubicados en el distrito de Pachangara.

Viernes 11 de junio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AV WIESSE / JR. POZO PIE POSTE 147296 - RE4 AGRUP. LOS PORTALES – AGRUP, A.H. CERRO VISTA ALEGRE MZ A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, 29, A.H. BAYOVAR AMPLIACION PARCELA A SCT CERRO VISTA ALEGRE MZ A, B, B1, E, F, I, A.H. BAYOVAR AMPLIACION SCT CERRO VISTA ALEGRE MZ B, B1, F, I, A.H. BAYOVAR MZ 27, M V4 - L 01 A.H. BAYOBAR AMPL.PARC. A, A.H. BAYOVAR AMPLIACION MZ E, F, A.H. BAYOVAR 2DA. ZONA AMPLIACION MZ. I.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV DOS DE MAYO CDRA 4,5, AV. SAENZ PEÑA CDRA 6, CA AYACUCHO CDRA 5, MONTEAGUDO CDRA 3, 4, MONTEZUMA CDRA 5, 6, 7, MOQUEGUA CDRA 3, 4, 5, 6, PUNO CDRA 1, SUCRE CDRA 5, TUMBES CDRA 1, 2, VENEZUELA CDRA 2, 3, 4, 5, ZEPITA CDRA 2, 3, 4, 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 15:00

A.H. AMPL SEC PROLONG AH STA MARIA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H. SANTA MARIA AMPLIACION MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, I3, J, J3, L, M, N, AGRUP. FAM EL AYLLU MZ A1, B1, C1, D1, E1, F1, JR HEROES DEL CENEPA ESTE CDRA 23, URB. VICTOR HAYA DE LA TORRE MZ C.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

Sábado 12 de junio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

A.H. HUANTA III MZ CM CIRUELO CDRA 4, 5, 6M, LOS DURAZNOS CDRA 5, 6, OTROS PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE MZ F, J, URB CANTO GRANDE ETP I MZ C, F, OTROS OTE N.º 20, MZ J - PARCELACION SEMIRUSTICA CANTO GRANDE, AV LOS CIRUELOS 535 M J - L 9ª, AV. LOS CIRUELOS 571 MZ J LT 8 URB CANTO, JR LOS CIRUELOS 548 MZ F LT 29, JIRON LOS DURAZNOS 551 A.H. HUANTA III , JR LOS DURAZNOS 540.

LA PUNTA 08:00 – 18:00

AGUSTIN TOVAR ESQ. MEDINA - C.R. LA PUNTA, AV GRAU CDRA 0, BOLOGNESI CDRA 0, CALLE PARQUE DOS DE MAYO CDRA 1, 2, FANNING CDRA 0, GAMARRA CDRA 0, MA PARDO ENTRADA A CA. FANNING (ILUM) FTE ESCUELA NAVAL, MA PARDO FRENTE A SKATE PARK S/N ADOSADO, MALECON PARDO 4A, AC, 4D, MALECON PARDO CDRA.1,3,4, MALECON PARDO S/N MD.

VENTANILLA 08:30 – 14:30

A.H. AMP GR RES A4 PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ E, F, W3, W5, X2, X4, X5, Y3, Y5, Y7, Y8, Y9, Y10, A.H. AMP GR RES A4 PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ E, F, W5, X2, X5, Y7, Y8, Y9, Y10, A.H. AMPLIACION A4 PPN PACHACUTEC MZ C, D, E, F, G, PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC SCT A MZ W4, X3, X4, Y5, Y6, PROY. PILOTO NVO. PACHACUTEC SCT A GR A4 MZ W2, W3, W4, X2, X3, X4, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y9, Z2, Z3.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del Distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Huayopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Domingo 13 de junio

CALLAO 10:00 – 18:00

Av Bocanegra 149

Jr Las Maquinarias 282 Urb Bocanegra

BELLAVISTA 09:00 – 16:30

AV ESQ. AV. AMANCAES CON GUILLERMO MORE, AV INSURGENTES ESQ CA. 6B (PILETA) FTE MZ Q URB. CIUDAD DEL PESCADOR, AV INSURGENTES S/N, AV LOS INSURGENTES S/N MDO JOSE OLAYA, AV 1 FTE.CENECAPE C. DEL PESCADOR, CALLE 26D ESQ. AV. 1 INSURGENTES C. PESCAD, CENTRO COM 4 C DEL PESCADOR, INSURGENTES CDRA 5, PQ VIRGEN DEL CARMEN FTE MZ T1 LT.9 AV JUAN V ALVARADO, PS CENTRO COMUNAL 1, URB. CIUDAD DEL PESCADOR M III, URB. CUIDAD DEL PESCADOR MZ D2, E2, F2, G2, R1, T1, U1.

SAN MIGUEL DE ACOS 08:00 A 17:00

Centro Poblado de San Miguel de Acos, Comunidad de Canchapilca, Lampian, Carac, Coto; ubicados en el distrito de San Miguel de Acos.

Te sugerimos leer