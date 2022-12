Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este sábado, 5 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Sábado 5 de junio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00

P.J. HUASCAR SECTOR B MZ. 142, 143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 150, A.H. UPIS DE HUASCAR MZ. 137, 142, 143, 147, 148, A.H MERCADO CENTRAL PACHACUTEC MZ. D.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

ASOC. DE PROP SR DE LA SOLEDAD TAMBO INGA MZ. F, ASOC. DE PROP. DE VIV. LOS NARANJOS MZ. A, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIV LAS FLORES DE PUENTE PIEDRA MZ. A, B, ASOC.SR DE LOS MILAGROS MZ. A, B, AV LAS TORRES CDRA. 23, FUNDO SAN PEDRO URB.VILLA CAJAMARCA, MZ L PARCELAS 10257 Y 10253 PREDIO RUSTICO TAMBO, M PARCELA 10253 - L 1 RUSTICO TAMBO INGA, OTROS PANAMERICANA NORTE KM 29.5, PROG.RES.CHAVIN DE HUANTA MZ. A, B, PROVIV RESIDENCIAL CHAVIN DE HUANTAR IV ETAPA MZ. A, B, C, SOC. DE VIV. VIÑAS DEL OLIVAR DE PUENTE PIEDRA MZ. A.

VENTANILLA 08:30 – 16:30

AH LOS LICENCIADOS DE VENTANILLA MZ U5, Q5, R5, O5, S5, T5, V5, ASOC SANTA ROSA EX ZONA COMERCIAL MZ C9, C12, C12A, AH PROG DE VIV DESARROLLO 2000 MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, AH MARIA JULIA MZ A, 2A, 2B, 3, 4, 5, B1, 1, ASOC DE COMERC ENMANUEL MZ A, B, C, B1, AH LOS PINOS MZ A, B, C, D, E, F,ASOC DE VIV LOS CIPRESES MZ A.

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. AÑO NUEVO MZ. C, D, AV ANDRES AVELINO CACERES CDRA. 2, 3, MANUEL GALINDO CDRA. 1, P.J. AÑO NUEVO AMPLIACION MZ. B, C, D, E, F.

