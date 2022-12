Enel anunció el corte temporal de servicio eléctrico en San Martín de Porres y Puente Piedra. | Fuente: Andina

La empresa ENEL Perú anunció un temporal corte de luz para este viernes 15 de mayo en distintas zonas de los distritos de San Martín de Porres y Puente Piedra. De acuerdo con el anuncio, el motivo de la suspensión es por trabajos de reparación.

Mediante un comunicado difundido, ENEL indicó que el corte se realizará entre las 9 de la mañana y cinco de la tarde a más de 900 clientes de este servicio. Las zonas afectadas en San Martín de Porres serán:

Asoc. Las Casuarinas Mz. C, G, H, J; Asoc. Pro. Viv. Res. California Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S; Asoc. Res. Virgen del Carmen Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O y P; Asoc. Los Portales de Santa Rosa Mz. A, B, C y D; Asoc. De Viv. Brisas de Sta. Rosa Mz. A, B, C, D, E, F, H, I y J; Asoc. De Viv. Res. Sta. Rita Mz. A, B, C y D.

Mientras, en Puente Piedra el corte temporal se realizará en las zonas de:

A.H. La Alborada Mz. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 19C, 19D, 19E, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, Q, X, X1 e Y; A.H. Asoc. Vicentelo Mz. A, B, C y D; A.H. Villa Canaan Mz. A, A1 Prima, A2, B, B1, C, C1, D y D1; Pro. Viv. Las Camelias Mz. A y B; A.H. Los Vencedores Mz. A, B, C y D; Asoc. Pobladores La Unión de Zapallal Mz. 25, 26, A, B y C; Asoc. Pob. Micaela Bastidas Zapallal Mz. K, L1 y L2; Asoc.de Pob. La Alborada Alta Mz. X1 e Y; C.P. Brisas del Norte Mz. A, B, C y D; A.H. Los Rosales de Zapallal Mz. F, G, I, K, L, M, P, Q, R, S, V, W y X; A.H. Tarapacá Mz. B5, D, E, F, G, G Prima y H; Asoc. De Prop. Nueva Familia Mz. A, C y D; Asoc. Arco Iris de Dios Mz. A y B.

De acuerdo con la información, los trabajos que se están realizando es porque se ha identificado inconvenientes en circuitos de media tensión que proveen energía a dichas zonas.

Te sugerimos leer