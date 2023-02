Dos de los heridos están internados en el Hospital Guillermo Almenara. | Fuente: Foto: Hellen Meniz / Video: RPP

El congresista Daniel Olivares (Partido Morado) denunció que cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en los disturbios producidos tras la multitudinaria marcha realizada ayer contra la vacancia presidencial y la toma de mando de Manuel Merino.

En diálogo con RPP Noticias, el legislador dijo que dos de los heridos están internados en el Hospital Guillermo Almenara y ambos presentan lesiones por el impacto de proyectiles. Olivares los identificó como Luis Aguilar Rodríguez y Percy Pérez Shapiama, este último en estado “muy grave”.

En ese sentido, el parlamentario cuestionó al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por haber dicho que los policías que resguardaban la protesta solo usaron gases lacrimógenos.

“El ministro del Interior no está bien informado. El ministro va a tener que informarse bien y responder sobre las cosas que han sucedido, porque son muy graves”, comentó.

Al ser consultado sobre si su bancada pedirá la salida del ministro, el parlamentario señaló: “Preferiría en este momento no adelantar esas cosas, porque ahora estoy enfocado en ver a las víctimas. Lo más importante es que se informe el ministro claramente, porque no podemos tener un ministro que no está informado de temas tan graves”.

Según Olivares, los otros dos heridos se encuentran internados en el Hospital Carrión y en el Hospital Dos de Mayo. Al cierre de esta nota, el congresista se dirigía a ambos lugares para constatar el estado de salud de estas personas.

