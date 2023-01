El caso de feminicidio se registró la madrugada de este domingo en El Agustino. | Fuente: RPP Noticias

Your browser doesn’t support HTML5 audio Vecinos denunciaron demora en la actuación policial. | Fuente: RPP Noticias

Cuestionan acción policial. Los vecinos de la calle La Mar en El Agustino expresaron su indignación no solo por el terrible caso de feminicidio sino también por la intervención policial.

Los vecinos denunciaron que la Policía llegó tarde a la vivienda donde se registró el asesinato de una mujer y sus hijos pese a que la comisaría de San Cayetano se ubica a tan solo una cuadra.

“La señora pedía auxilio y gritaba desesperada. Yo fui a la comisarÍa al ver que no llegaba el apoyo. Pedí ayuda y grité de cólera para que me ayuden a sacarla. No me acompañó ni siquiera uno. La señora estaba viva cuando se la llevaron”, dijo una de las vecinas.

Bastante afectada se mostró otra de las vecinas de la víctima, quien vive al costado de la vivienda donde ocurrió el asesinato. “El niño menor de ocho años se metió a mi cuarto con la cara cortada lleno de sangre y pidiendo auxilio. Le pregunté por su hermanito. Ya lo mató me dijo”, señaló. “Yo llamé a la Policía hace rato y no llegaba. Se ha demorado más de una hora”, agregó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Comandante PNP, Marco Antonio Núñez Ortiz asegura que la intervención fue inmediata. | Fuente: RPP Noticias

Por su parte, la Policía ha rechazado estas versiones y aclaró que se actuó de manera oportuna logrando la captura del asesino. “La intervención ha sido inmediata por eso se ha producido a la captura” declaró el comandante PNP Marco Antonio Núñez Ortiz.

“Estamos aclarando este punto en razón a las declaraciones del mismo personal policial que lo ha intervenido. El personal que tuvo conocimiento ha ido al lugar de los hechos y los vecinos indicaron que este señor se estaba fugando”, precisó.

El comandante agregó que tras el aviso de los vecinos se procedió a una persecución y se logró reducir y detener al homicida. Sin embargo, los vecinos indicaron que fueron ellos quienes evitaron la fuga del asesino.

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro también se pronunció sobre lo ocurrido y dijo que está a la espera de la investigación sobre la actuación policial para saber si se cumplió con el protocolo correspondientes.

Te sugerimos leer