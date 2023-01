Dina Ramírez reclama justicia por su hija. | Fuente: RPP Noticias

Este miércoles, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino evaluará el pedido de prisión preventiva contra Ricardo Bermúdez, chofer de combi que atropelló a fiscalizadora de la ATU y provocó una persecución en la Vía de Evitamiento por querer evitar su fiscalización quedó en libertad.

Dina Ramírez, madre de Jaqueline Rosales Ramirez, fiscalizadora afectada, se encuentra desde temprano en la sede. Ella conversó con RPP Noticias y señaló que viene recibiendo amenazas vía llamadas telefónicas.

"Me dicen que me cuide las espaldas, que les mande mi número de cuenta porque la prensa me está pagando por declarar cuando yo solo estoy pidiendo justicia por mi hija", señaló Ramírez.

La madre de la trabajadora precisó además que ella solicita una orden de detención inmediata contra Bermúdez, quien según indicó, se encuentra como no habido ya que no brindó dirección alguna cuando fue detenido.

El último domingo, Ricardo Bermúdez atropelló a la fiscalizadora Jaqueline Rosales Ramirez, de 25 años, cuando era intervenido en la vía de evitamiento, a la altura de Puente Nuevo en El Agustino.

Tras arrollar a la joven intentó darse a la fuga y tras una persecución a a lo largo de 2 kilómetros fue capturado por agentes de la Policía Nacional, el serenazgo y fiscalizadores de la ATU.

La víctima sufrió politraumatismo generalizado y fue llevada al hospital Hipólito Unanue, donde es atendida. La ATU informó que desde el inicio acompaña y brinda apoyo a la fiscalizadora y su familia.

