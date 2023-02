El adolescente de 16 años permanece retenido en la comisaría de Yerbateros. | Fuente: RPP

Una familia denunció la agresión con arma blanca de uno de sus integrantes de 13 años por parte de otro adolescente de 16 años, en el distrito limeño de El Agustino.

La tía del menor atacado contó a RPP Noticias que los hechos ocurrieron cuando el niño de 13 años estaba paseando con su hermano, también menor de edad, cerca del centro de salud San Fernando.

Ella denunció que el adolescente que atacó a su sobrino es el mismo que acuchilló al hermano de ella y padre del menor en diciembre de 2018, quien días después falleció.

"Si no fuera por los vecinos que ayudaron a mis sobrinos, ahora estarían muertos. El atacante está en la comisaría de Yerbateros y no es posible que los policías no hagan su trabajo y nos tengan acá parados desde las 8 de la mañana, se burlan en nuestra cara", denunció la tía.

La familia presentó un documento del Poder Judicial que también han brindado a la comisaría, en el que se dispone la ubicación, retención y conducción al juzgado de este adolescente que, según la familia, presenta antecedentes por el crimen mencionado.

Ellos piden que la Fiscalía investigue este caso cuanto antes y temen que el adolescente pueda ser liberado. "Esto no puede quedar impune, ya pasó un año de lo que le hicieron a mi hermano. No es posible que no velen por sus tres hijos menores", lamentó.

