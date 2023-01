Carlos Tubino, miembro accesitario de la Comisión Permanente del Congreso. | Fuente: RPP Noticias

Carlos Tubino, miembro accesitario de la Comisión Permanente del Congreso, contó al programa Encendidos de RPP Noticias todo lo que pasó en su accidentado intento para llegar hasta el Parlamento el último martes. El legislador dijo que tras lo ocurrido ha empezado a recolectar fotografías y videos para denunciar a los responsables que le lanzaron varios conos de tránsito.

“Yo vine por avenida Abancay y el chofer me dejó ahí porque no podía avanzar. Yo me fui caminando porque ayer nos quitaron la seguridad a todos. Llegué a la primera barrera y me dejaron pasar”, contó. “En la siguiente barrera me llamó la atención que me dijeran que no podía avanzar. En ese momento que estaba haciendo la consulta aparece gente que comenzó a lanzarme objetos”, agregó.

Si bien destacó el proceder de la Policía montada que lo rescató de las agresiones, criticó la actitud de los policías que no lo pusieron a buen recaudo. “En las acciones de las personas que tienen grado y toman decisiones debe haber un criterio para en una eventualidad poder actuar”, señaló.

“Lo que pedía en esta situación era que me pusieran en un sitio de seguridad. Yo no quería seguir caminando hasta el Congreso. Mientras se aclaraba el tema tenía que estar en un sitio seguro pero la Policía me dijo que tenía que ir a un siguiente punto y me seguían lanzando objetos”, dijo.

Carlos Tubino parece haber superado el incidente en los exteriores del Congreso. | Fuente: RPP Noticias

Tubino detalló que fueron varios conos los que le lanzaron y que fueron dos policías quienes decidieron acompañarlo hasta que la situación se descontroló y tuvieron que acudir a la Policía montada que lo sacó del lugar.

Cabe mencionar, que a raíz de este incidente se difundieron en las redes sociales una serie de memes, que tomaron como protagonista al cono de tránsito. Carlos Tubino no ha sido ajeno a estas parodias, pero parece haber superado el incidente y ahora lo toma con humor.

“No me fastidian los memes, yo tengo en cuadros caricaturas que me han hecho, tengo varias del tío monopolio y no me desagradan, tengo correa”, señaló.

