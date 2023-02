Pilar Mazzetti | Fuente: Minsa

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró este domingo que las jornadas nacionales de vacunación contra la difteria y otras enfermedades prevenibles continuarán hasta el próximo mes en los establecimientos de salud.

"De aquí hasta el próximo mes seguimos vacunando en los establecimientos para que las personas no tengan que venir a una hora tan temprano. Ni siquiera para la votación vamos nosotros a hacer cola tan temprano. No es necesario. Vamos a seguir vacunando nosotros durante la semana para que el público no tenga que estresarse y el público no venga tan temprano", dijo.

En el Callao, durante la supervisión de la Segunda fecha de la Jornada Nacional de Vacunación, la titular del Ministerio de Salud aclaró que la población puede acudir a los puntos de vacunación y en centros de salud.

"De manera que puedan tener acceso a una vacuna de forma más simple, inclusive con la cita. Para que no haya aglomeración en los establecimientos están vacunando cada media hora todas las vacunas que estamos aplicando, pero particularmente difteria y tétano para quienes necesiten un refuerzo", explicó.

La Ministra de Salud destacó que este domingo se inició la inmunización con "horarios mucho más estrictos", a diferencia de ayer que un 20% de puntos en Lima iniciaron con retraso.

"En este segundo día muy probablemente vamos a tener el doble de cobertura. El día de ayer como saben a nivel nacional se ha vacunado a 280 mil personas. Probablemente podamos mejorar esa cifra en la medida que los registros de algunos lugares no han ingresado por problemas informáticos", precisó.

Asimismo, Pilar Mazzetti sostuvo que mantuvo coordinaciones hasta altas horas de la noche del sábado para evitar la falta de vacunas en los puntos establecidos por el Minsa. Sin embargo, aclaró que es necesario tener tiempo para organizar la inmunización y una adecuada distribución con la respectiva cadena de frío.

"Podemos responder inclusive al doble de demanda, pero el inconveniente es que tengamos tiempo para hacerlo con calma, no hay apuro, no hay necesidad de estar parado dos o tres horas, no es necesario", finalizó.

Pilar Mazzetti: "En los establecimientos están vacunando cada media hora"

