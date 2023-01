Este es el panorama en la agencia en Surquillo. | Fuente: RPP

Decenas de personas han madrugado para recoger sus pavos en las agencias de la empresa San Fernando, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la agencia de la avenida República de Panamá, en Surquillo, donde la fila se extiende más de una cuadra.

Las primeras personas en la fila llegaron al promediar las cuatro de la madrugada, para asegurar un pavo apenas la agencia empiece a atender.

“Según tengo entendido es la (sede) principal y donde posiblemente se esté consiguiendo pavo, porque he escuchado que en otros centros ya no hay”, comentó la primera persona en la cola.

El segundo en la fila señaló que acudió de madrugada a la agencia de Comas, donde encontró un letrero que daba cuenta de que no hay stock de pavos. “Si no hay acá (en Surquillo), ya no hay pavo”, apuntó.

Una señora dijo que decidió madrugar este jueves, ya que ayer fue en horas de la mañana y la cola para recoger el pavo se extendía por más de ocho cuadras.

