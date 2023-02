Daniel Urresti | Fuente: RPP

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, general EP (r) Daniel Urresti, consideró este lunes que al menos dos regidores del Municipio brindan protección a las mafias que operan en las calles del distrito.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, destacó el apoyo del Ministerio del Interior para disponer el apoyo de la Policía Nacional del Perú por 60 días en la zona denominada cachina del distrito de Lima norte.

"No lo podemos probar, pero hay indicios claros de que al menos cuenta con una protección de algunos regidores de la misma municipalidad, las pruebas las estamos reuniendo, pero por lo menos hay dos regidores que estarían apoyando a estas mafias", dijo.

Daniel Urresti | Fuente: RPP

Daniel Urresti también indicó que en Los Olivos se ha erradicado el 95% del comercio ilegal e informal, pero lo que todavía se registra en el distrito son mafias que venden objetos robados.

"No peleamos con ambulantes porque no hay, los reto a que vayan a encontrar ambulantes en Los Olivos. Como no hay ambulantes, con lo que peleamos es con las mafias. Y esas mafias vienen con fierros, con piedras, con ladrillos, vienen con todo y nosotros nos defendemos con escudos", dijo.

Asimismo, Daniel Urresti rechazó ser un abusivo o haber golpeado a alguien cuando se registran enfrentamientos "tan desiguales" entre personal de la Municipalidad de Los Olivos contra mafias que ocupan áreas públicas.

"Yo no le pego a nadie", resaltó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista completa a Daniel Urresti | Fuente: RPP

Te sugerimos leer