La mujer afectada permanece internada en la Clínica Jesús del Norte. | Fuente: RPP

Una mujer fue herida por dos balas perdidas durante un operativo que realizaba la Policía Nacional en el asentamiento humano 23 de enero, en el distrito limeño de Independencia, para capturar al adolescente acusado de asesinar a una niña de cuatros años.

Se trata de Aida Fernández Suazo, de 43 años, quien se encontraba en su vivienda con su familia, cuando escuchó una serie de disparos, dos de los cuales le impactaron en la zona de su brazo, según dijo Érica Mandujano a RPP Noticias.

"Mi mamá estaba juntando agua y escucha por el megáfono que el individuo que violó a la niña estaba rondando por la zona y que tengamos cuidados porque se estaba metiendo en las casas vacías. Por defender a mis hermanos y a mi padre, mi mamá empieza a jalarnos a todos y empezó el tiroteo y es allí donde levantó el brazo y le cayó dos balazos", contó.

La joven explicó que los policías que participaron de la labor de búsqueda del acusado del crimen de la menor eran de la Comisaría de Payet y de la División Policial (Dipol). La afectada se encuentra actualmente en la Clínica Jesús del Norte.

Érica Mandujano señaló que su madre tiene que someterse a una intervención quirúrgica para que le extraigan las balas. Sin embargo, el establecimiento de salud no quiere operarla si la familia, primero, no paga el costo de la cirugía y la hospitalización, que asciende a la suma de 10,000 soles. "No tenemos ese dinero", dijo preocupada la hija.

"Pido a la Policía que, por favor, se haga cargo de lo que ha ocasionado, porque mi familia ha estado tranquila en casa", demandó Érica Mandujano.

