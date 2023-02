Cama UCI para COVID-19 | Fuente: Andina

RPP Noticias tuvo acceso al registro de pacientes hospitalizados en salas UCI por contagio de COVID-19 de los hospitales Dos de Mayo (Ministerio de salud), Sabogal y Almenara (EsSalud), de los días 17 y 20 de enero. De un total de 134 pacientes, 70 tienen entre 35 y 55 años, 58 tienen entre 56 y 75 años y 6 pacientes tienen más de 76 años. De acuerdo con el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, el 70% de los pacientes son hombres.

Según los reportes médicos, el diagnóstico implica neumonía severa ocasionada por el SARS-COV-2, insuficiencia respiratoria, una acelerada disminución del oxígeno en la sangre, delirio (que en UCI se trata de una alteración mental aguda por la condición crítica del paciente). Respecto a los antecedentes clínicos, los registros indican que padecen de obesidad e hipertensión arterial, sin embargo también existen pacientes que no presentan complicación previa distinta a la generada por el virus.

Este severo panorama guarda relación con el anuncio de hace unos días de la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, quien a través de sus redes sociales señaló que los contagios de COVID-19 aumentaron en los jóvenes en 45 % y adultos en 43 %.

“Hemos visto jóvenes, también hemos visto algunos adolescentes, pero ahora se ve mayor diversidad en cuanto al grupo etario, ya no son adultos mayores los que priman en las UCIS, sino que ves fundamentalmente gente adulta y jóvenes”, dijo Molinelli en el programa Así de claro de RPP Noticias.

¿Por qué hay más adultos jóvenes en las salas UCI?

Aún no hay un estudio epidemiológico que pueda precisar las razones de este cuadro clínico, señaló el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde. "Podríamos decir que esta segunda ola no es del adulto mayor, sino del adulto joven. Quizá por el trabajo que desempeña el adulto joven, estuvo saliendo fuera de su domicilio, las reuniones en las que han participado. Respecto al tema médico, esta nueva variante ciertamente ha tenido mucha predilección por el adulto joven, va mucho de la mano con la concentración de gente, que es muy contaminante y ahí está ubicado el adulto joven. Lo podremos analizar mejor cuando tengamos tres semanas de esta segunda ola".

Ante la información no científica que circula en redes sociales, señala Valverde que la automedicación también tendría que ver con este severo panorama. Respecto al consumo de la ivermectina, el epidemiólogo Antonio Quispe dijo que en este momento no hay evidencia para tomarla como tratamiendo contra la COVID-19. "No es 100% segura, pueden aparecer efectos adversos tras ingerirla. EsSalud lo ha señalado: están llegando con otro tipo de presentación, llegan a morir a los hospitales. Hay quienes llegan a los hospitales intoxicados por haber tomado tanta ivermectina", indicó.

Se observa además en los registros obtenidos por RPP Noticias que no todos los pacientes registran antecedentes. "Generalmente son personas que no han tenido ninguna enfermedad y cuando se hace el estudio se confirma eso, hay otro grupo de pacientes jóvenes que no han sido diagnosticados con comorbilidades previas, pero en el análisis de examen se encuentran que son hipertensos, prediabéticos, diabéticos o tienen algun enfermedad metabólica que no han sido diagnosticada. Yo diría que un 50% de todos los que han llegado tiene alguna comorbilidad pero el otro 50% no", dijo Jesús Valverde.

"La mayoría son hombres"

Los registros indican que la mayoría de pacientes que se encuentran internados en UCI por contagio de COVID-19 son hombres. Para Valverde, la proporción es de 70% de pacientes hombres.

"600 pacientes en lista de espera por una cama UCI en Lima"

Similar a la primera ola de la pandemia, familiares de pacientes contagiados con COVID-19 buscan desesperadamente a través de las redes sociales o medios de comunicación una cama UCI. La Defensoría del Pueblo a diario emite un reporte de disponibilidad de camas UCI con datos de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), al 21 de enero solo quedaba una cama disponible en todo Lima y Callao.

"Se vienen semanas difíciles", resalta el intensivista Jesús Valverde, las consultas diarias llegan a los 40 y 50 pacientes, más del 70% son prioridad uno, es decir que necesitan cuidados intensivos. "Hay larga lista de espera en este momento. De los cinco hospitales, tres del seguro social y dos del ministerio de salud, en Lima tenemos una lista de espera de alrededor de 300 pacientes para ingresar a cuidados de intensivos. Pero si hablamos de todo Lima son alrededor de 600 pacientes esperando por una cama de cuidados intensivos". Pero también indica el médico que a la fecha la disponibilidad de camas hospitalarias también registra una lista de espera que se puede ver en la sala de emergencia y donde también hay pacientes jóvenes. "Ya no tenemos esta semana cómo enfrentar esta enfermedad", concluye.

