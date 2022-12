La familia exige al Hospital Cayetano Heredia información sobre el cadáver. | Fuente: Andina

Una familia del distrito limeño del Rímac denunció la desaparición del cadáver de Domingo Osorio Pacheco, quien falleció el pasado 9 de mayo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia a causa del nuevo coronavirus.

Los parientes de Osorio Pacheco contaron a RPP Noticias que demoraron unos días en recolectar el dinero para enterrar sus restos. Cuando el 11 de mayo fueron a retirarlos del Cayetano Heredia, les dijeron que no encontraban el cadáver, pero que sí estaba ahí.

Regresaron todos los días siguientes hasta que hoy, el personal del centro de salud les dijo que su familiar ya no figuraba en la lista de personas fallecidas en el establecimiento.

"Al Hospital Cayetano Heredia, por favor, que me devuelvan el cuerpo de mi papá. He hecho un contrato para poder sacarlo del hospital, no para que lo cremen. ¿Quién me devuelve todo lo que he hecho, quién me devuelve el dinero del contrato? ¿Dónde esta el cuerpo? Eso es lo que quiero saber", reclamó su hija, Edith Osorio Laurente.

Osorio Laurente confirmó que ya había suscrito un contrato con una funeraria por 3 000 soles para que retiren el cuerpo y lo entierren, tal como era el deseo de su padre.

El certificado de defunción confirma el resultado positivo a la COVID-19 tras practicarle una prueba rápida en el hospital Cayetano Heredia.

