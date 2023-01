El incidente fue protagonizado por dos policías. | Fuente: Twitter @Alex_RM2510

La Policía Nacional (PNP) condenó un acto de discriminación registrado este sábado contra dos miembros de la comunidad LGTBI por parte de agentes policiales, en el segundo día de circulación diferenciada por sexos dispuesta por el Gobierno para frenar el avance del COVID-19 en el país.

En sus redes sociales, la PNP lamentó "el incidente ocurrido" y anunció que ha dispuesto que los policías responsables de la intervención y sus superiores inmediatos sean sancionados "por no acatar las disposiciones" sobre las personas transgénero, mientras se mantengan las medidas que disponen los días lunes, miércoles y viernes para la circulación exclusiva hombres y martes, jueves y sábados para las mujeres.

Un video en Twitter difundido este sábado muestra a dos agentes de la Policía discutir con una persona a quien solo se escucha su voz. Uno de los efectivos con un DNI en la mano dice: "Tu nombre (en el documento de identidad) es de hombre" y la persona aludida responde: "No has visto lo que ha dicho el presidente (Martín Vizcarra), ha dicho que no van a pedir identificación, cuando nos ven como mujeres nos tienen que identificar como mujeres".

Al respecto, la Policía recordó en su pronunciamiento en Twitter que, de acuerdo a indicaciones del Ministerio del Interior y del comando de PNP, se ha dispuesto que "el control a las personas transgénero sea visual y sin necesidad de solicitar el DNI".

"La orden ha sido clara: si la persona intervenida tiene visualmente las características de una mujer, deberá ser considerada como tal. Asimismo, si una persona tiene características de hombre, será tratado como tal", dice uno de los tuits de la PNP.

Finalmente, la Policía indicó que la mayoría de su personal ha acatado el procedimiento indicado y que continuará capacitando a sus integrantes para "evitar que casos de este tipo se repitan".

