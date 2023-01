La mujer contrajo la enfermedad durante sus jornadas de trabajo. | Fuente: Minsa

Una vendedora de comida, identificada solo como la señora Yessica, venció a la COVID-19 tras permanecer internada durante nueve días en el Hospital Emergencia Ate Vitarte. Una vez recuperada, esta madre de familia pudo reencontrarse con sus dos menores hijas.

“Quiero decirles a mis hijas que las amo, ellas son mi motivo para sacar fuerzas y levantarme de esta cama. Permanecer internada me hizo reflexionar y valorar cada instante de la vida, esta es una nueva oportunidad que me da Dios”, señaló la mujer.

La señora Yessica fue dada de alta y abandonó el hospital en medio de aplausos y mensajes de aliento. La mujer agradeció a los médicos y enfermeras que la atendieron durante los días que estuvo hospitalizada.

“Sé que, a través de estos ángeles, Dios me cuidó y me salvó; ellos cuidaron de mí en todo momento, no alcanzan las palabras para agradecerles lo que hicieron por mí”, sostuvo. Asimismo, la madre de familia aconsejó a la población a seguir adoptando las medidas sanitarias. “Cuídense mucho, no a todos les da esta enfermedad del mismo modo, por eso debemos valorar nuestra vida y la de las personas que nos rodean”, apuntó.

La especialista en Emergencias y Desastres, doctora Sayuri Enríquez, manifestó que, durante los nueve días que la paciente permaneció hospitalizada, recibió el tratamiento indicado y, sobre todo, puso mucho de su parte, obteniendo una respuesta favorable hasta lograr el alta médica. “Nuestros pacientes que vencen esta enfermedad salen de aquí con una nueva perspectiva de la vida y sabemos que ellos son los portavoces de la difícil situación que atravesamos”, sostuvo la especialista.

