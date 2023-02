El hombre dice llamarse José Segura Suárez. | Fuente: RPP

Vecinos del jirón Industrial, en Ate, hicieron un llamado a través del Rotafono para que las autoridades se hagan cargo de un anciano indigente que desde hace unos días duerme en esta calle, ya que temen pueda contagiarse del nuevo coronavirus.

Los residentes de esta calle le han dado un colchón, abrigo y lo alimentan, pero lo que el hombre necesita es un albergue donde pueda ser cuidado adecuadamente.

La vecina Hellen Paucar contó que ha llamado a autoridades del distrito, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria. “Hasta el momento no hay ayuda, no hay respuesta”, se quejó.

El anciano dice llamarse José Segura Suárez, tiene unos 70 años y viste pantalón y casaca oscuras, tiene barba y cabello canos.

Si algún familiar logra identificarlo, pueden comunicarse al Rotafono, al 4388008, para mayor información.

