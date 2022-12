Los adultos mayores no tienen que bajar de sus autos para ser vacunados. | Fuente: RPP

EsSalud ha implementado un autovacunatorio en el estacionamiento del Parque de las Leyendas, para que los adultos mayores acudan y sean inmunizados contra la COVID-19 dentro de sus propios vehículos.

Los coches se estacionan dejando un espacio y el personal de EsSalud se acerca para realizar la vacunación con la primera dosis del inmunizante.

Esta medida evita que los ancianos realicen colas y se formen aglomeraciones de personas, que podría ser un foco de contagio del coronavirus.

“No me ha dolido nada”

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana al autovacunatorio y se encontró con la señora Myriam Cadenillas de Cépeda, de 91 años, quien se mostró muy contenta de haber sido ya vacunada contra el coronavirus.

“Gracias a Dios no me ha dolido nada. Estoy feliz y Dios quiera que todos estemos bien. He sufrido cualquier cantidad (durante la pandemia), más sufriendo por todos mis hermanos que han estado muriendo”, recordó.

La mujer tiene cinco hijos, 14 nietos y 12 bisnietos y un tataranieto; y este 1 de abril celebrará sus 65 años de casada.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, indicó que hasta ayer se han vacunados a 2 500 adultos mayores, y se espera que en los próximos cinco días se alcance la meta de 11 700 vacunaciones.

