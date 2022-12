Este era el panorama afuera de la sede central del Reniec, en el Centro de Lima, a las cinco de la madrugada. | Fuente: RPP / Mariano Calvera

Por segundo día consecutivo se registran largas colas afuera de los locales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras la reapertura -ayer, lunes- de sus oficinas a nivel nacional.

Un equipo de RPP Noticias llegó muy temprano a la sede central del Reniec, en el jirón Cusco, en el Centro de Lima, y comprobó que ya había unas treinta personas en fila. Una señora, la primera de la cola, dijo haber llegado al promediar las tres de la madrugada.

Estas personas buscan realizar diversos trámites, como renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), así como el de sus hijos menores de edad. Sin embargo, la mayoría no ha sacado el respectivo pase de atención, requisito que puso el Reniec precisamente para evitar colas y aglomeraciones en sus oficinas.

Las personas en cola coincidieron en señalar que no pudieron tramitar el pase de atención por problemas en la página web del Reniec, por lo que optaron por venir presencialmente.

“He venido directamente, porque el sistema no responde, me rechaza. Quiero hacer mi renovación mía y de mi menor niña”, comentó una mujer, que estaba en la cola desde las 4:00 a.m.

Otro equipo de RPP Noticias llegó a la oficina del Reniec en San Borja, donde se observa un panorama similar. Una decena de personas en la fila, la mayoría sin el pase de atención respectivo.

Historia repetida

Lo que ocurre este martes ya se vivió ayer en las distintas sedes de Reniec, que volvieron a atender presencialmente tras el levantamiento de la cuarentena total.

Para cualquier trámite del DNI, antes de sacar la cita, el ciudadano primero deberá pagar el derecho del mismo y, ya con el pago realizado, podrá sacar su cita en la página web. Para el recojo, primero deberá verificar el estado de su trámite de manera virtual, y una vez que alcance el 100 %, recién podrá solicitar su cita para acudir a la agencia correspondiente.

El Reniec recordó que los DNI caducos tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2021, con el cual podrán votar en las elecciones, así como realizar todo tipo de trámites en entidades públicas y privadas. Los jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años hasta el 11 de abril de 2021 podrán votar con su DNI amarillo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Por segundo día consecutivo se registran largas colas afuera los locales del Reniec

Te sugerimos leer