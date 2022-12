Las autoridades locales comprobaron que diversas familias continuaban llegando al balneario para hacer deportes, realizar picnic o simplemente pasar el día cerca al mar. | Fuente: RPP

La Municipalidad de Punta Hermosa decidió cerrar temporalmente la playa El Silencio para evitar aglomeración de personas y un mayor contagio de la COVID-19.

Las autoridades locales comprobaron que diversas familias continuaban llegando al balneario para hacer deportes, realizar picnic o simplemente pasar el día cerca al mar.

Además, el municipio verificó que los propietarios de inmuebles de la zona convocaban a reuniones familiares porque en Punta Hermosa hay pocos casos de la COVID-19 y consideraban que era un distrito más seguro ante la pandemia.

Personal de la municipalidad informó a RPP Noticias que solo se permitirá el acceso de vehículos a los vecinos y cuando la cifra de contagios evaluarán si la playa El Silencio será reabierta.

Punta Hermosa verificó que los vecinos de la zona convocaban a reuniones familiares. | Fuente: RPP

El alcalde de Punta Hermosa, Jorge Olaechea informó que su distrito solo registraba 6 casos de nuevo coronavirus, pero ahora reportan 65 casos. Es por eso que se implementó un cerco epidemiológico en en su jurisdicción.

"Por favor no vengan a hacer uso de nuestras playas, por favor no vengan a hacer uso de nuestros establecimientos, por favor no vegan a visitar a sus familiares, amigos vecinos, seremos drásticos en los controles e ingresos", dijo a 24 Horas.

