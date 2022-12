La mujer dijo que le mostraron fotos de cadáveres y hasta la hicieron entrar a un container lleno de cuerpos, pero ninguno correspondía a su padre. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

Una joven -a quien llamaremos Rosario para proteger su identidad- denunció a través del Rotafono que el Hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres (SMP), no le entrega el cadáver de su padre, víctima de la COVID-19, desde hace más de un mes.

La mujer denunció una serie de irregularidades, iniciando por la forma en la que se enteró de la muerte de su progenitor. Según contó, el 27 de abril ella acudió al hospital para visitar a su padre, pero no lo ubicaban.

Primero, le dijeron que había sido reubicado a otra cama, pero finalmente un vigilante les dijo a ella y a su familia que el hombre había fallecido en la madrugada.

Rosario contó que al día siguiente ella inició los trámites para recuperar el cuerpo y que lo cremen, por lo que fue derivada a la Funeraria Santa Rosa Piedra Ángel. Sin embargo, según contó, en este negocio le dijeron que el hospital no le hizo entrega del cuerpo.

La joven continuó reclamando en el hospital, pero solo le mostraron fotografías de cadáveres. Ninguno correspondía al de su padre.

El pasado 19 de mayo ella denunció el caso a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), tras lo cual -aseguró- representantes del hospital le mostraron más fotografías y hasta la hicieron ingresar a un container lleno de cadáveres para que los identifique.

“De los siete cadáveres, ninguno era mi padre. Lo que me dice el hospital es que harán nuevamente su inventario o que probablemente la funeraria lo tenga, pero en la funeraria me dicen que ellos no tienen”, comentó indignada.

La joven hizo un llamado al hospital para que agilice los trámites del inventario y le entreguen el cuerpo de su padre para que puede velarlo y darle sepultura.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Mujer denunció que el Hospital Cayetano Heredia no le entrega el cadáver de su padre muerto hace más de un mes

Te sugerimos leer