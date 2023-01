El lunes tome sus precauciones para evitar complicaciones. | Fuente: Andina

La Municipalidad de Lima informó que el Metropolitano y los corredores complementarios tendrán un horario especial este lunes 29 de junio, feriado religioso en el Perú por el Día de San Pedro y San Pablo.

En ese sentido, el municipio capitalino exhortó a las personas que tengan la necesidad de movilizarse ese día tomen sus precauciones para evitar inconvenientes.

Estos son los horarios dispuestos por la Municipalidad:

-Metropolitano

Solo operarán los servicios regulares A, B y C, de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus recorridos habituales.

Las rutas alimentadoras funcionarán en el mismo horario, a excepción del servicio alimentador Gamarra, que ha sido suspendido por tiempo indefinido debido a la pandemia de la COVID-19.

-Corredores complementarios

Todos los servicios operarán de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus rutas frecuentes.

Cabe mencionar que ambos servicios atienden con restricción del aforo en los buses, lo que puede originar, principalmente en hora punta, mayor tiempo de espera al abordar las unidades.

“La comuna limeña recuerda a las personas que solo deben salir de su casa de ser estrictamente necesario. De hacerlo, deben usar mascarilla, mantener la distancia mínima de un metro al abordar los buses y seguir las recomendaciones del personal de campo”, señaló el municipio en un comunicado.

