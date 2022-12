EsSalud aseguró en un comunicado que Luis Enrique Ramos Correa rechazó ser intubado. | Fuente: RPP

El médico infectólogo Luis Enrique Ramos Correa, quien atendió al paciente cero de la COVID-19, se contagió de esta peligrosa enfermedad y actualmente se encuentra grave.

A través del Rotafono, Guadalupe Ramos, su hermana, pidió que el doctor sea trasladado a una cama UCI, ya que -aseguró- tiene el 90 % de los pulmones comprometidos y su saturación de oxígeno ha bajado al 82 %.

Conocido el caso, EsSalud publicó un comunicado en el que aseguró que el propio Ramos Correa se negó a ser intubado para recibir un apoyo ventilatorio invasivo.

Según la institución, el médico, de 40 años, solo aceptó una cánula de alto flujo. De acuerdo con esta versión, Ramos estaba consciente de lo que se le estaba indicando.

Pide comunicación

Sin embargo, Guadalupe Ramos dijo que los médicos tratantes de su hermano no se han comunicado con ella en las últimas horas, por lo que espera una explicación sobre lo ocurrido.

“No se han comunicado conmigo, la única noticia que tengo es la nota de prensa que sacó EsSalud de la situación de mi hermano, pero a mí no me han llamado”, comentó.

“Quiero saber qué es lo que se necesita, ya que según la nota de prensa no necesita cama UCI, pero yo no voy a estar tranquila hasta que me den una información a mí directamente”, agregó.

