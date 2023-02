Las madres hicieron un plantón en el asentamiento humano El Trébol, en San Juan de Miraflores. | Fuente: RPP

La coordinadora de los comedores populares, Olga Mamani, pidió al Gobierno un incremento de presupuesto de un 50 % para poder afrontar la cuarentena total anunciada para hacer frente al rebrote de la COVID-19.

En diálogo con RPP Noticias, la dirigente advirtió que durante la pandemia los comedores han aumentado sobremanera su demanda y no se dan abasto para atender a todos.

Según explicó, hay comedores que tenían antes atendían a 100 personas, pero ahora cocinan para 150. En otros casos, atendían a 80 personas y ahora tienen una demanda de 140. “No podemos, no alcanza (el presupuesto)”, comentó.

Mamani señaló que los insumos que reparte el Gobierno apenas alcanzan para dos semanas, algo que se suma al costo de otros servicios, como el gas y la electricidad.

“Hemos pedido por escrito a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) aumento de 50 % adicional y el lunes me he reunido con el representante del MEF (Ministerio de Economía) y dicen que la PCM no consideró a los comedores para aumento de presupuesto”, comentó.

Las madres hicieron un plantón en el asentamiento humano El Trébol, en San Juan de Miraflores, uno de los vecindarios beneficiados por los comedores populares.

