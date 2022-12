Vecinos del distrito pidieron ciclovías seguras. | Fuente: Andina/Referencial

Dos ciclistas murieron este martes en el distrito limeño de La Molina en medio del estado de emergencia nacional declarado por el Gobierno de Martín Vizcarra por la pandemia del nuevo coronavirus.

Se trata de Oscar Gamboa Córdoba, de 29 años, quien murió esta madrugada tras ser atropellado en la avenida La Molina. En tanto, la otra víctima, de unos 50 años, perdió la vida esta mañana en la avenida Los Fresnos en un accidente de tránsito.

La presidenta de la Asociación de Ciclistas del Perú, Carlota Pereyra, lamentó lo ocurrido y denunció que la mala infraestructura vial del distrito contribuye a la proliferación de los accidentes.

"No es posible que La Molina no tenga veredas, no tenga ciclovías (…). Cómo es posible que no se dé espacios para bicicletas y peatones", dijo con malestar.

Por su parte, la Municipalidad de La Molina expresó sus condolencias a las familias de los dos ciclistas fallecidos en las últimas 24 horas y pidió a las autoridades judiciales "que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley".

En un comunicado, la comuna que lidera el alcalde Álvaro Paz de la Barra aseguró que cuenta con un plan de desarrollo en el que se "prioriza el mejoramiento y puesta en marcha de nuevas ciclovías" en todo La Molina.

