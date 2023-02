José Luis Barsallo anunció que en breve abrirá su propia planta de oxígeno. | Fuente: RPP / Diana Falcón

El empresario José Luis Barsallo, quien se hizo conocido por ser uno de los pocos que no subió el precio del oxígeno durante la pandemia, envió un mensaje de aliento a todos los peruanos que actualmente tienen un familiar de la COVID-19 o que han sufrido una pérdida debido a la enfermedad.

“Mi más afectuoso saludo, dado que yo también en carne propia lo he vivido con una hermana”, comentó en referencia a Elsa Barsallo, quien falleció víctima de coronavirus hace unas semanas. “Un saludo a la gente de RPP y un agradecimiento, porque son una voz para todos el Perú”, remarcó.

El llamado ‘Ángel del oxígeno’ volvió a rechazar los elogios recibidos por no haber subido el precio de este preciado bien, al considerar que no es algo “extraordinario” que no merece un reconocimiento.

“Hoy en este mundo cuando haces algo correcto, es novedad. Pero yo siempre digo, no hago algo extraordinario, la empresa no hace nada extraordinario”, sentenció.

El empresario anunció que tiene previsto abrir su propia planta de oxígeno, para poder abastecer a más clientes durante la pandemia del nuevo coronavirus.

“Dios mediante, ojalá que en menos de un mes ya podamos prender nuestra panta de oxígeno para poder seguir apoyando. Hay varias plantas apagadas en Perú, que no las prenden. Deberían prenderse, lanzarse esas plantas”, comentó.

José Luis Barsallo sigue atendiendo en su negocio, en el Callao, donde diariamente recibe a decenas de clientes en busca de recargar sus balones de oxígeno para que sus familiares enfermos.

