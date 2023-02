Hombre invidente no puede cobrar el bono familiar universal desde octubre

Germán Yecguanchuy Velarde vive en la urbanización Palao, en SMP. | Fuente: RPP

Germán Yecguanchuy Velarde hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono ya que no puede cobrar el bono familiar universal de 760 soles desde octubre del año pasado.

El hombre, invidente desde 1995, contó que figura como uno de los beneficiarios del apoyo económico que ha otorgado el Gobierno, pero debido a una serie de trabas burocráticas no ha tenido acceso al dinero.

“La explicación era que (el cobro) era mediante Carrito Pagador. Me dijeron que actualice mis datos, pero envío mensajes por intermedio de otras personas, porque la aplicación no es amigable, y me dicen que ya va a llegar. Y nunca llega”, comentó.

Yecguanchuy Velarde contó que, debido a la pandemia, no puede trabajar como fisioterapista, por lo que necesita con urgencia el dinero para afrontar los gastos.

“Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Yo creo que ese bono tiene un vencimiento, y yo necesito la plata. Tengo un niño de 12 años, y necesito apoyarlo en sus estudios, alimentación”, comentó.

El hombre se desempeñaba en su juventud como vendedor en la selva, pero en 1995 sufrió un violento asalto en el que resultó con una herida de bala en la cabeza. La lesión le provocó la pérdida de la vista.

Esto, sin embargo, no detuvo a Germán Yecguanchuy, quien estudió fisioterapia, lo que se convirtió en su oficio y la manera en la que obtenía ingresos para apoyar a su familia. Lamentablemente, debido a la pandemia se ha visto en la obligación de dejar de trabajar.

Quienes deseen ayudar a este hombre, pueden comunicarse al teléfono 990866163.

