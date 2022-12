Julián Quinto Canchanya (58) fue visto por última vez el sábado en su casa, en Ate. | Fuente: RPP

Un hombre con síntomas del nuevo coronavirus desapareció de su vivienda el pasado sábado, y actualmente es intensamente buscado por sus familiares, que están desconcertados por lo ocurrido.

Se trata de Julián Quinto Canchanya (58), quien estaba en cuarentena en su casa, en Ate, luego de presentar síntomas de la COVID-19, aunque no llegó a realizarse la prueba de descarte.

A través del Rotafono, sus familiares denunciaron que el último sábado el hombre simplemente desapareció de su vivienda sin dejar rastro. No se llevó dinero ni su documento de identidad.

“Pensamos que se ha ido para no contagiar a su familia, o se ha sentido mal y se ha ido a un hospital. Eso es lo que pensamos, porque a la fecha no hay nada, no hay noticias de él”, comentó Karen Quinto, hija del desaparecido.

Los familiares de Julián Quinto ya han hecho la denuncia por desaparición en la comisaría, pero los días pasan y continúa la incertidumbre por el paradero del hombre.

Según contaron, han llamado a diversos hospitales y al trabajo de Julián, pero la búsqueda ha sido infructuosa. Ellos pidieron a las autoridades redoblar esfuerzos para encontrarlo.

