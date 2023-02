Alfredo Reyes Torres está internado en la Villa Mongrut desde el pasado 12 de abril. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

Diego Arturo Reyes Negrón hizo un pedido de ayuda para conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de algún hospital para su padre, Alfredo Reyes Torres, de 67 años, quien se encuentra grave con la COVID-19.

A través del Rotafono, el hombre contó que su padre está internado desde el pasado 12 de abril en la Villa Mongrut, en San Miguel. Sin embargo, su salud se ha ido deteriorando, llegando a tener una saturación de oxígeno de 51.

Por ello, los médicos le han ducho que su padre necesita con urgencia ser derivado a una cama UCI para salvarle la vida. Sin embargo, pese a sus denodados esfuerzos, no ha conseguido una disponible.

“Ayer saturó a 51 y me están requiriendo (una cama UCI), y hasta el día de hoy no encuentro. Mi papá tiene 67 años y su estado ahora, lo que me informan, es netamente crítico”, comentó.

No hay camas UCI

Diego Reyes dijo que se ha visto en la necesidad de hacer público su pedido de ayuda, ya que ni él ni su familia han conseguido una cama UCI disponible para trasladar a su padre.

Pese a que hay una reducción en el número de fallecimientos por la COVID-19 -según informes del Ministerio de Salud (Minsa)-, muchas familias siguen buscando camas UCI para sus parientes graves con esta enfermedad.

