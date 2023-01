El señor está internado actualmente en la Villa Mongrut de EsSalud. | Fuente: Foto: EsSalud / Video: RPP

Una joven hizo un pedido de ayuda para su padre, de 62 años, diagnosticado con la COVID-19, que necesita con urgencia ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

A través del Rotafono, señaló que desde hace cinco días está buscando infructuosamente una cama UCI en algún establecimiento de salud de Lima.

Ella contó que su padre, internado actualmente en la Villa Mongrut, tiene saturación de oxígeno de 80, por lo que necesita con urgencia ser conectado a un respirador mecánico.

“Nos dicen que no encuentran cama UCI, que no hay, que todo está saturado. Algunos médicos nos han pedido a la familia buscar, pero no nos dan información a nosotros”, comentó.

El aumento de casos de la COVID-19 en el país nuevamente ha saturado las camas UCI disponibles en el país.

Un caso similar ocurrió el pasado 1 de diciembre. La familia de Serapio Obregón Prieto (67) hizo un pedido de ayuda para conseguir una cama UCI para el anciano, que necesitaba con urgencia un respirador mecánico. Lamentablemente, el señor falleció al día siguiente de haberse hecho público su caso.

