Los familiares y amigos del paciente piden que sea trasladado a un hospital de EsSalud. | Fuente: RPP

Familiares y amigos de Edwin Tello Encarnación (53) hicieron un plantón esta mañana al frente de la Clínica San Felipe, en Jesús María -donde está ingresado-, exigiendo que sea trasladado a un hospital de EsSalud, ya que no pueden seguir pagando los cuantiosos gastos de internamiento.

A través del Rotafono, contaron que el hombre fue internado el pasado 25 de mayo debido a una neumonía que se complicó y lo llevó a permanecer hospitalizado con ventilación mecánica.

Según dijeron, al ser internado, el paciente fue sometido a una prueba de descarte del nuevo coronavirus, que salió negativa.

La esposa de Tello Encarnación dijo que hasta el sábado pasado la deuda total con la clínica llegó a 175 mil soles, dinero que lograron juntar haciéndose préstamos y realizando actividades.

Sin embargo, ya no tienen manera de seguir afrontando los gastos por lo que piden su traslado inmediato. “Pedimos que Susalud supervise a las clínicas por el abuso excesivo, y pido el traslado a EsSalud, por ser un paciente aportante. He mandado cartas y no tenemos respuesta”, comentó la mujer.

De acuerdo con su versión, la respuesta que le ha dado EsSalud es que no hay camas para que pueda ser trasladado.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer