Doris López Ramírez está internada en el Hospital San Isidro Labrador de Ate. | Fuente: Andina

Los familiares de Doris López Ramírez, de 68 años, hicieron un pedido de ayuda para conseguir una cama UCI para la señora, una profesora jubilada, quien ha desarrollado un cuadro grave de la COVID-19.

A través del Rotafono, Lorena Álvarez López dijo que su madre -actualmente internada en el Hospital San Isidro Labrador de Ate- tiene una saturación de 83 y tiene el 80 % de los pulmones comprometidos con la enfermedad, motivo por el cual necesita ser conectada a un respirador mecánico.

“Me dicen que todas sus camas están copadas, que yo busque la cama. He llamado toda la noche a todos los hospitales, pero no me contestan. No sé qué hacer”, comentó.

Desesperación

Lorena Álvarez López se encuentra desesperada, ya que una alternativa es internar a su madre en una clínica particular, pero -según contó- le han pedido un pago adelantado de 150 mil soles.

Los familiares de la profesora hicieron un llamado a las autoridades para que los asistan y puedan conseguir una cama UCI para salvar la vida de la mujer.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Familia pide ayuda para encontrar cama UCI para profesora grave con la COVID-19

Te sugerimos leer