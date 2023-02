Antonio Quispe recomendó que el Gobierno de Francisco Sagasti empodere al Ministerio de Salud y actúe en base a evidencias científicas. | Fuente: Presidencia

El médico epidemiólogo Antonio Quispe cuestionó este lunes las medidas que el Gobierno aplica para enfrentar la propagación del nuevo coronavirus en el país y recomendó al presidente Francisco Sagasti asesorarse por científicos para una contención eficaz del SARS-CoV-2.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el experto advirtió que si el Poder Ejecutivo no reacciona a tiempo, la cresta de la segunda ola de la COVID-19 se prolongará con más muertos y por muchos meses más de lo previsto por el Ministerio de Salud.

"El Presidente tiene que asesorarse, tiene que tener científicos que lo asesoren directamente y que le adviertan estas cosas con los mismos datos del Ministerio de Salud, los datos están ahí, todos los indicadores están en rojo (...) toda la comunidad científica está diciendo ahora 'por favor, Gobierno, reacciona' y el Gobierno está 'ah, mira dentro de 15 días. ¿Cuándo se cumplen 15 días?'", indicó.

Antonio Quispe aconsejó al Poder Ejecutivo aprender de las lecciones que dejó la primera ola de la pandemia para enfrentar las nuevas variantes del coronavirus, como el detectado en el país hace una semana.

"¿De dónde vienen las lecciones? de Alemania, Inglaterra y Canadá, ¿quiénes respondieron mejor? Alemania y Canadá, ¿que tienen en común los tres? Aplicaron cuarentenas estrictas, no estoy hablando de lo que hicimos en la primera ola, que no fue una cuarentena estrica. Esa cuarentena estricta ya probó ser eficaz con esta variante super contagiadora, esos tres países han quebrado sus curvas y están controlando sus caso", dijo.

Los ciudadanos deben ser conscientes de la gravedad de la situación y entender que no estamos afrontando el mismo coronavirus, ya que este virus no se iguala al que vino de la ciudad china de Wuhan: "este bicho es super contagiador".

"El Ministerio de Salud está desempoderado, ¿por qué? porque el Gobierno mismo no lo empodera, el ministro de Economía cree que sabe más de salud que la ministra de Salud (...) hay que empoderar al Ministerio de Salud para que haga su trabajo, en la medida que no hagamos eso y el Gobierno no actúe tomando decisiones basadas en evidencias, vamos a meter la pata y evitar salvarle la vida a más peruanos", lamentó.

