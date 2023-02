Así lucen los exteriores de la agencia ubicada en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República. | Fuente: RPP

Decenas de personas hacen cola afuera de las agencias de empresas de transporte interprovincial ubicadas en La Victoria, comprobó un equipo de RPP Noticias esta mañana.

Se trata, en su mayoría, de viajeros que buscan regresar a sus lugares de origen para no quedarse varados en Lima durante la cuarentena total, que inicia este domingo.

Hay personas que viajan solas, pero también familias enteras que se encontraban en Lima de visita y fueron sorprendidas por el anuncio del Gobierno.

“Me dirijo a provincia a Guadalupe. Me voy porque dicen que no va a haber viajes y me pienso ir. Dicen que van a ser más días la cuarentena y tengo muchas cosas que hacer”, comentó una mujer.

“Yo me dirijo a Huaraz. Ojalá haya pasaje. Llegué temprano y voy a retornar de nuevo”, señaló, por su parte, un hombre.

Este panorama dista bastante de lo observado ayer en el terminal terrestre Plaza Norte, donde apenas se percibió un ligero incremento de pasajeros.

Por ello, se estima que a medida que se acerque la fecha de inicio de la cuarentena total, este 31 de enero, aumentará el número de personas buscando viajar a provincias.

